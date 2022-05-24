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集集線邊坡再塌 通車日未定 許淑華求免車埕商家租金
集集支線進入防汛期後多次遭遇梅雨，邊坡上周再度發生大規模崩塌，使得原訂工期數度延後，台鐵局雖表示趕在9月通車，但地方人士透露，相關豪雨整治工程持續暫停，預估最快要到明年才可能全線完工通車，立委許淑華到場會勘後，主持協調會希望台鐵局能夠體恤商家減免停駛時期內的租金。
集集支線在去年8月14日凌晨台16線里程11.7公里處，上邊坡發生大規模邊坡崩塌覆蓋台16線公路路面，阻斷往返水里及集集公路與鐵路後，台鐵提出邊坡保護整治計畫，以2.6億元動工，以求解決集集線邊坡坍塌隱患，然而上周多次遭遇梅雨，導致已修整片坡面坍塌，掩蓋已完成的安全防護工程，且坍塌範圍向東側擴大，造成第三次停工，以致完工日期一延再延。
日管處車埕站表示，車埕遊客人數過去高峰期，一年遊客破百萬，但近兩年受疫情及鐵道中斷影響，已從最高的130多萬人，先跌破百萬後連兩年下降20%，去年僅剩82萬人，受疫情加遽影響，以往周末都有近5000人來玩，但最近一個月的假日遊客數只剩1、2000人，商家生意大受影響，未來集隻支線預計最快在2023年1月底才可全部竣工。
立委許淑華上午再邀集台鐵局及公路總局現場會勘，研商加強安全防護工事及完成隧道結構，並確認後續通車日期，經評估原邊坡工事需拆除，並以明挖覆蓋隧道重建銜接既有隧道以利通車復駛，但進入今年防汛期後，不排除還有第三波梅雨鋒面抵台，因此工期仍難料。
為顧及商家生存，立委許淑華並在車埕遊客中心主持協調會，表示因疫情關係車站遊客大量减少，車站內旅運販賣空間租金已减收三個月，但是集集線邊坡再次崩坍，完工日期延後，勢必造成經營者面臨無顧客的困境，在集集線尚未通車之前，希望台鐵局能夠體恤民情，適時減免停駛時間的租金。
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