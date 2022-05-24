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彰化古城歷史攸久 文化局指定公告「古物」僅37件

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導
彰化市南瑤宮道光款石香爐常見於清乾隆至道光年間，以石作打製工藝具歷史價值。圖／彰化縣府提供
彰化市南瑤宮道光款石香爐常見於清乾隆至道光年間，以石作打製工藝具歷史價值。圖／彰化縣府提供

建縣300年的彰化縣迄今竟僅公告37件古物，縣府文化局長張雀芬說，古物審查主要由所有權人自主提報，按件核量。

彰化縣府公布最新古物文化資產審議結果，指定縣定古蹟南瑤宮內6件古物，包括供桌、石香爐、印版、匾額等，但從2015年以來文化局僅指定公告37件古物。

第2屆「彰化縣古物文化資產審議會」5月20日完成審議，審議案件皆出自於彰化南瑤宮的文物，彰化市公所寺廟室指出，南瑤宮組織龐大保留許多珍貴文物，文化局於2018年補助委託專家辦理南瑤宮及二林仁和宮文物普查，當時詳載南瑤宮所列冊的209件文物調查結果，6件古物完成年代在清嘉慶21年到清道光7年，因此將較具歷史文化價值提報為一般古物。

審查委員認為「南瑤宮嘉慶款翹頭案」桌面兩側做翹頭狀，具有明確年款，保存當時漢式家具製作案桌傳統技術、「南瑤宮道光款石香爐」常見於清乾隆至道光年間，以石作打製工藝具歷史價值、「南瑤宮媽祖與三十六官將印版」與「南瑤宮媽祖與二十四司印版」都罕見稀有、南瑤宮「慈帆普濟匾」與「福蔭海山匾」有藝術價值，也具地方重要人物或歷史事件的淵源。

彰化目前指定公告的古物大都來自具文資身分的廟宇，像是龍山寺、天后宮、孔廟等，少數私人收藏，彰化市公所現針對管理的寺廟包括元清觀、開化寺、關帝廟、慶安宮、聖王廟等廟委託專家基礎調查，未來也會提報具有價值的古物，有助民眾了解各宮廟的歷史地位與意義。

有宮廟人員指出，有的廟宇建築歷史悠久，但文物未能完善保存，且提報的行政工作也未必做得來。

張雀芬表示，古物審議基本上與古蹟歷史建築脫鉤，有所有權人考量到被外界知道有珍貴古物可能被竊取，管理壓力下未必會提報，依規定指定公告的古物必須妥善維護管理，若有必要也可申請文資局補助修復。

彰化市南瑤宮媽祖與三十六官將印版目前已罕見稀有。圖／彰化縣府提供
彰化市南瑤宮媽祖與三十六官將印版目前已罕見稀有。圖／彰化縣府提供
彰化市南瑤宮嘉慶款翹頭案指定公告古物。圖／彰化縣府提供
彰化市南瑤宮嘉慶款翹頭案指定公告古物。圖／彰化縣府提供
南瑤宮「慈帆普濟」匾有藝術價值，也具地方重要人物或歷史事件的淵源。圖／彰化縣府提供
南瑤宮「慈帆普濟」匾有藝術價值，也具地方重要人物或歷史事件的淵源。圖／彰化縣府提供

南瑤宮 文物

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