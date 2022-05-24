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白沙屯媽回鑾明到台中！烏日警護「粉紅超跑」將交管

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
苗栗縣白沙屯拱天宮媽祖20日起駕，當天下午3時35分鑾轎進入台中市龍井區，改走西濱快速道路，沿途吸引信徒熱情參與。圖／台中市警局烏日分局提供
苗栗縣白沙屯拱天宮媽祖20日起駕，當天下午3時35分鑾轎進入台中市龍井區，改走西濱快速道路，沿途吸引信徒熱情參與。圖／台中市警局烏日分局提供

苗栗縣白沙屯拱天宮媽祖八天七夜遶境活動昨天回鑾，預計明經過台中。台中市警局烏日分局將派出165名警力協助交管。

警方表示，白沙屯媽祖回鑾預計明天穿過大度橋抵台中，沿著台一線往北，將從明天清晨四時至下午四時交通管制，並得視車流情形機動彈性調整。

白沙屯拱天宮媽祖20日凌晨起駕，昨天凌晨在雲林北港朝天宮刈火後回鑾，預計27日回宮安座。白沙屯媽祖因路線全憑媽祖旨意、轎夫行轎前進，進香時程也憑擲筊而定聞名，因其轎頂為粉紅色，被信徒暱稱為「粉紅超跑」。

白沙屯媽祖往年起駕行經台中龍井、大肚區時，多數沿著台一線往南，經大度橋到彰化，今年「粉紅超跑」行進速度如急行軍，且路線改變，當天下午進入台中市龍井區後，即「大轉彎」改道台61線西濱快速道路經中彰大橋到彰化。

烏日警分局說，因應白沙屯媽祖回鑾預計明天清晨從大度橋進入台中市，沿途湧入大批人潮與車潮，警方從明天清晨四時至下午四時交通管制，並得視車流情形機動彈性調整。

烏日警分局說明，管制路段如下：一、 沙田路一段(大肚區)至沙田路六段(龍井區)沿線彈性調撥車道。 二、烏日區中山路三段大度橋南下往彰化方向封閉機慢車道，實施交通管制，以利回鑾活動人車通行，並疏導機慢車輛安全行駛通過大度橋。

三、 大肚區路口管制部分(禁止小客車以上車輛進入大肚市區沙田路二、三段白沙屯媽祖遶境沿線)。四、龍井區沙田路四段與中華路口(山陽橋端、竹泉橋端)、沙田路六段與向上路七段路口，南北向行駛沙田路四到六段車輛，改由中華路行駛。

台中市大肚區沙田路一段、二段明天因應白沙屯媽祖回鑾交通管制。圖／台中市警局烏日分局提供
台中市大肚區沙田路一段、二段明天因應白沙屯媽祖回鑾交通管制。圖／台中市警局烏日分局提供
台中市龍井區沙田路四段到六段明天因應白沙屯媽祖回鑾交通管制。圖／台中市警局烏日分局提供
台中市龍井區沙田路四段到六段明天因應白沙屯媽祖回鑾交通管制。圖／台中市警局烏日分局提供
台中市烏日區中山路三段大度橋南下往彰化方向明天因應白沙屯媽祖回鑾，封閉機慢車道交通管制。圖／台中市警局烏日分局提供
台中市烏日區中山路三段大度橋南下往彰化方向明天因應白沙屯媽祖回鑾，封閉機慢車道交通管制。圖／台中市警局烏日分局提供
苗栗縣白沙屯拱天宮媽祖20日起駕，當天下午3時35分鑾轎進入台中市龍井區，改走西濱快速道路到彰化，沿途吸引信徒熱情參與。圖／台中市警局烏日分局提供
苗栗縣白沙屯拱天宮媽祖20日起駕，當天下午3時35分鑾轎進入台中市龍井區，改走西濱快速道路到彰化，沿途吸引信徒熱情參與。圖／台中市警局烏日分局提供

白沙屯媽祖 彰化 台中市

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