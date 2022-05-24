白沙屯媽回鑾明到台中！烏日警護「粉紅超跑」將交管

苗栗縣白沙屯拱天宮媽祖八天七夜遶境活動昨天回鑾，預計明經過台中。台中市警局烏日分局將派出165名警力協助交管。

警方表示，白沙屯媽祖回鑾預計明天穿過大度橋抵台中，沿著台一線往北，將從明天清晨四時至下午四時交通管制，並得視車流情形機動彈性調整。

白沙屯拱天宮媽祖20日凌晨起駕，昨天凌晨在雲林北港朝天宮刈火後回鑾，預計27日回宮安座。白沙屯媽祖因路線全憑媽祖旨意、轎夫行轎前進，進香時程也憑擲筊而定聞名，因其轎頂為粉紅色，被信徒暱稱為「粉紅超跑」。

白沙屯媽祖往年起駕行經台中龍井、大肚區時，多數沿著台一線往南，經大度橋到彰化，今年「粉紅超跑」行進速度如急行軍，且路線改變，當天下午進入台中市龍井區後，即「大轉彎」改道台61線西濱快速道路經中彰大橋到彰化。

烏日警分局說，因應白沙屯媽祖回鑾預計明天清晨從大度橋進入台中市，沿途湧入大批人潮與車潮，警方從明天清晨四時至下午四時交通管制，並得視車流情形機動彈性調整。

烏日警分局說明，管制路段如下：一、 沙田路一段(大肚區)至沙田路六段(龍井區)沿線彈性調撥車道。 二、烏日區中山路三段大度橋南下往彰化方向封閉機慢車道，實施交通管制，以利回鑾活動人車通行，並疏導機慢車輛安全行駛通過大度橋。