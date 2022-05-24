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葫蘆墩圳2期直球對決 盧秀燕：爭取中央補助一定做！
市議員陳清龍多次爭取豐原葫蘆墩掀蓋從三民路到中正路2期工程，今在議會總質詢與市長盧秀燕「直球對決」要求回應：市府要不要做?盧直言：「中央一定補助，除非中華民國倒了！」
盧秀燕說，已列向水利署爭取水環境改善計畫的台中第一案，市府很有誠意。
陳清龍指出，豐原葫蘆墩圳原本 車場，掀蓋建成水岸公園，當初很多人反對，現變成「水岸花都」公園，搖身一成為當地知名景點。他指出，當初在地質疑停車空間變少，但豐原轉運中心暨立體停車場6月將營運，可滿足停車需求。
陳清龍質詢追問市長盧秀燕，水岸花都 葫蘆墩圳三民路至中正路的2期工程，到底要不要開工、要不要做？如果中央不無補助經費，要不要自籌經費開工、繼續建設豐原？他請市長不要迴避，直接豐原鄉親。
盧秀燕說，水岸花都第二期當然要做，但問題在於市府巧婦難為無米之炊，只要有錢一定做。市府把葫蘆墩二期工程列為市府向中央爭取水環境改善計畫案的第一順位「這樣有沒有誠意？」
陳清龍追問「如果中央不補助，市府要不要做？」但盧秀燕答說「不可能不補助、必須補助、依法必須補助，除非中華民國倒了。」
葫蘆墩圳二期一定會做」但市府一年2200多億的總預算，還不到中央在防疫單項預算8400億的4分之1，每位議員都認為自己選區的設最重要，但市府須兼顧29區。
陳清龍強調，豐原葫蘆墩圳掀蓋二期工程是否動工？是他今年選舉要不要挺盧秀燕的關鍵，他當場講白了，如果市長在此確定要做「我就在這裡跟妳一起為豐原來努力。」
陳清龍說，豐原是副都心，一定要跟市區一樣繁榮，跟市區一樣的生活品質，豐原人也想要台中巨蛋、台中綠美圖這樣的重大建設，葫蘆墩圳掀蓋工程如全部完工，豐原就可有媲美市區柳川、綠川的水岸公園，希望市府排除萬難，幫豐原邁開大步往前。
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