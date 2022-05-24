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空品差嘜擱燒枝條 彰化獲捐1萬瓶分解液免費送葡萄農

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣政府、台中區農業改良場今在溪湖鎮示範長效木質分解液使用方法和成效。記者簡慧珍／攝影
彰化縣政府、台中區農業改良場今在溪湖鎮示範長效木質分解液使用方法和成效。記者簡慧珍／攝影

彰化縣葡萄種植面積全台最大，每年產生6000噸葡萄廢棄藤枝的去處成問題，縣政府今年起推廣試用長效木質分解液，今上午獲得企業捐贈1萬瓶，為配合使用木質分解液，縣政府編列400萬元補助產銷班購買廢棄枝條破碎機，多管齊下把廢棄物分解為可回收資源友善環境。

縣政府今在溪湖鎮葡萄農楊國彬的果園，舉辦今（111）年葡萄藤專用長效木質分解液試用推廣觀摩會，到場農民都獲贈1瓶長效木質分解液，台中區農業改良場助理研究員示範使用方法，以1：80至1：100的比例稀釋後搖晃均勻即可噴灑在已破碎的廢棄藤枝加速分解，他拿出一個多月前被噴灑的藤枝，用手搓揉即粉碎。

現場實際操作兩款葡萄廢棄枝條破碎機具，一款是乘坐式，另一款人工移動式，未操作放在現場展示的還有機械移動式破碎機，縣政府以產銷班為單位，乘坐式破碎機每部補助50%，補助款15萬元，人工移動式每部也補助50%，金額6萬元，農民比較兩大類型破碎機，人工移動式機器像削木片，碎屑更容易快速分解。

縣長王惠美頒贈「功在農業」紀念獎座給新光鋼鐵，感謝新光鋼熱心公益，關懷彰化縣葡萄農。新光鋼鐵董事長粟明德說，企業取之於社會，用之於社會，況且今年新光鋼鐵購買100公斤葡萄分贈廠商和客戶，希望葡萄藤枝再利用化為有機肥料，有益環境，葡萄品質也更好。

王惠美表示，彰化縣葡萄栽種面積約1200公頃，廢棄藤枝不能再像過去放火燃燒，縣政府先前透過鄉鎮公所集中清運送到濁水溪覆蓋浮覆地抑制揚塵，效果良好，2020年請台中區農業改良場示範廢棄枝條田間就地破碎，並搭配葡萄藤專用長效木質分解液加速腐化，經過一年多實驗，成效令人滿意，縣政府媒合技轉民間廠商生產，新光鋼集團今獨家贊助1萬瓶，有需要的葡萄農可洽詢鄉鎮農會免費拿取。

木黴菌製成的長效木質分解液，每瓶稀釋後可應用1分地，新光鋼今捐贈的可用在1000公頃葡萄園，不足的部分由縣政府另外設法，據了解，彰化同鄉會等社團捐贈6萬8000瓶給稻農使用，縣政府是否「抓長補短」協助適用長效木質分解液的農民，還在研議中。

溪湖鎮是彰化縣種葡萄最大產地，種植面積約520公頃，鎮長黃瑞珠感謝縣政府編列100萬元補助地方清潔隊清運葡萄廢棄枝條。農民每次燒葡萄廢棄枝條被檢舉，每次罰款5000元，農民向縣政府申訴，農業處就頭大，今處長邱奕志籲請農民配合縣政府的環境永續措施，洽詢鄉鎮農會處理葡萄廢棄藤枝相關事宜。

長效木質分解液噴灑後的葡萄廢棄枝條，縣長王惠美手中顏色較深是已噴灑和分解的。鎮民代表黃佳惠手中顏色較淡的是未分解，成效差別顯著。記者簡慧珍／攝影
長效木質分解液噴灑後的葡萄廢棄枝條，縣長王惠美手中顏色較深是已噴灑和分解的。鎮民代表黃佳惠手中顏色較淡的是未分解，成效差別顯著。記者簡慧珍／攝影
彰化縣長王惠美感謝新光鋼鐵集團董事長粟明德捐贈1萬瓶長效木質分解液給彰化葡萄農。記者簡慧珍／攝影
彰化縣長王惠美感謝新光鋼鐵集團董事長粟明德捐贈1萬瓶長效木質分解液給彰化葡萄農。記者簡慧珍／攝影

農民 農會

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