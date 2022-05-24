快訊

87歲翁確診逝 中風妻障礙兒伴屍3日 疫情下的弱勢悲歌

台積電再度神救援！5奈米獲英特爾急單 營收貢獻大躍進

張庭提告維權拒被割韭菜 要回凍結100多億資產與聲譽

中市屋齡逾30年超過4成 啟動50個危老重建工作站

中央社／ 台中24日電

根據中央統計資料顯示，台中屋齡逾30年的住宅占總房屋數的40.22%，台中市政府都發局今天表示，正式啟動50個危老重建工作站，以輔導及協助更多老屋自主重建。

都發局長黃文彬在危老重建工作站揭牌儀式中說明，為預防潛在災害風險，配合中央推動「都市危險及老舊建築物加速重建條例」政策，委託台中市建築師公會成立危老輔導團，並設立50個危老重建工作站，盼能提升危老重建推動量能。

黃文彬指出，全台歷經數次震災，喚起大眾正視老屋的居住安全；依據中央去年第4季統計資料顯示，台中市房屋平均屋齡約29.01年，相較其他直轄市，台中市雖屬較為年輕的城市，但屋齡30年以上住宅，占台中市總房屋數106.35萬戶的40.22%。

黃文彬認為，多數老舊建築物普遍存在耐震性差、公共管線老舊，或位於狹窄巷弄，消防安全性不足與環境品質不佳等問題，再加上台灣地區地震頻繁，危老重建刻不容緩。

都發局根據內政部今年4月統計表示，台中市危老受理案件為全國第2，僅次於台北市，截至今天為止，台中市的危老重建累計受理579件，已核准386件。

黃文彬說，目前投入工作站的相關行業包括土地開發業、不動產開發仲介業、地政事務所、代銷業、都市計畫及建築設計等行業，結合在地專業力量推動台中市危老建物自主重建，歡迎有重建需求的民眾前往諮詢。

台中市 建築

延伸閱讀

中市老屋40萬棟 都發局設50危老重建工作站助自主重建

中市放寬社宅資格取消家戶年所得 有利年輕家庭申請

台中積極推行綠色運輸　但想買電動車苦於社區沒有充電樁

8到15樓明年起須申報公安 中市都發局找專業人員輔導

相關新聞

白沙屯媽回鑾明到台中！烏日警護「粉紅超跑」將交管

苗栗縣白沙屯拱天宮媽祖八天七夜遶境活動昨天回鑾，預計明經過台中。台中市警局烏日分局將派出165名警力協助交管。

年輕人報答父親受照顧 醫師視訊忙看診收到紅包不及退

大台中診所協會理事長、小兒科醫師陳俊宏最近又要看診，晚上還要開會處理協會事務，特別忙碌。昨天一位年輕人突然進到診間，送了...

中市老屋40萬棟 都發局設50危老重建工作站助自主重建

台中市30年以上建物超過40萬棟，平均屋齡29年，都發局指出，老舊建物普遍存在耐震性差等問題，危老建物重建刻不容緩。市府...

彰化古城歷史攸久 文化局指定公告「古物」僅37件

建縣300年的彰化縣迄今竟僅公告37件古物，縣府文化局長張雀芬說，古物審查主要由所有權人自主提報，按件核量。

葫蘆墩圳2期直球對決 盧秀燕：爭取中央補助一定做！

市議員陳清龍多次爭取豐原葫蘆墩掀蓋從三民路到中正路2期工程，今在議會總質詢與市長盧秀燕「直球對決」要求回應：市府要不要做...

空品差嘜擱燒枝條 彰化獲捐1萬瓶分解液免費送葡萄農

彰化縣葡萄種植面積全台最大，每年產生6000噸葡萄廢棄藤枝的去處成問題，縣政府今年起推廣試用長效木質分解液，今上午獲得企...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。