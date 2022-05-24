年輕人報答父親受照顧 醫師視訊忙看診收到紅包不及退
大台中診所協會理事長、小兒科醫師陳俊宏最近又要看診，晚上還要開會處理協會事務，特別忙碌。昨天一位年輕人突然進到診間，送了一個紅包給他，讓他一時十分錯愕，後來才知是年輕人感謝照顧他父親的心意。
紅包上寫著「TO前線醫護，萬事平安，感謝有您」。陳俊宏說，當時他正忙著視訊看診，還來不及跟他打招呼，年輕人已離開診所；經查了資料，才知是年輕人父親因為確診，又有慢性病，日前曾經去看診，後來病情平安，為此表示一番心意。
他說，紅包裡有1萬元，他了解那是年輕人為人子的一番心意，但是會把錢退還給那位年輕人，紅包袋則留下當做紀念。
陳俊宏經營的長頸鹿小兒科診所位在東勢，是參與市府診所得來速的診所之一，肩負了山區醫療的重任。他謙虛的說，疫情下，診所協助分流，加上病人都很緊張，只是盡一分心力，一切都還好。
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