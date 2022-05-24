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中市老屋40萬棟 都發局設50危老重建工作站助自主重建
台中市30年以上建物超過40萬棟，平均屋齡29年，都發局指出，老舊建物普遍存在耐震性差等問題，危老建物重建刻不容緩。市府推動「都市危險及老舊建築物加速重建條例」委託台中市建築師公會成立危老輔導團成立50個危老重建工作站，23日正式啟動。都發局統計，危老重建累計受理579件，已核准386件。
黃文彬指出，依據中央去年第4季統計資料顯示，台中市房屋平均屋齡約29.01年，相較其他直轄市，台中市雖屬較年輕城市，但台中市總房屋數106.35萬戶，屋齡30年以上占40.22%，多數老舊建築物普遍存在耐震性差、公共管線老舊或位在狹窄巷弄，消防安全性不足及環境品質不佳等問題，加上台灣地區地震頻繁「危老重建刻不容緩。」
台中市建築師公會理事長黃郁文說，台中市危老重建案件申報開工數及平均核准面積，都是六都第一，足見市民對於居住安全的重視。
都發局表示，危老條例從2017年5月9日發布實施已5年多，據內政部統計，台中市申請量及核准量名列前茅，4月全國第二，僅次台北，截至今日，台中市的危老重建累計受理579件，已核准386件。
都發局指出，昨正式啟動50處危老重建工作站，投入工作站的相關行業包括土地開發業、不動產開發仲介業、地政市事務所、代銷業、都市計畫及建築設計等行業，結合在地專業力量推動台中市危老建物自主重建，在營業時間內皆可提供免費諮詢服務。
另台中市危老輔導團在各行政區辦理都市危老重建獎補助民眾說明會及人才培訓課程，開設LINE官方帳號，自動回覆市民危老重建相關疑義，並定時發布訊息、整合工作站地點與危老重建專區聯絡方式。
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