中市老屋40萬棟 都發局設50危老重建工作站助自主重建

台中市30年以上建物超過40萬棟，平均屋齡29年，都發局指出，老舊建物普遍存在耐震性差等問題，危老建物重建刻不容緩。市府推動「都市危險及老舊建築物加速重建條例」委託台中市建築師公會成立危老輔導團成立50個危老重建工作站，23日正式啟動。都發局統計，危老重建累計受理579件，已核准386件。

黃文彬指出，依據中央去年第4季統計資料顯示，台中市房屋平均屋齡約29.01年，相較其他直轄市，台中市雖屬較年輕城市，但台中市總房屋數106.35萬戶，屋齡30年以上占40.22%，多數老舊建築物普遍存在耐震性差、公共管線老舊或位在狹窄巷弄，消防安全性不足及環境品質不佳等問題，加上台灣地區地震頻繁「危老重建刻不容緩。」

台中市建築師公會理事長黃郁文說，台中市危老重建案件申報開工數及平均核准面積，都是六都第一，足見市民對於居住安全的重視。

都發局表示，危老條例從2017年5月9日發布實施已5年多，據內政部統計，台中市申請量及核准量名列前茅，4月全國第二，僅次台北，截至今日，台中市的危老重建累計受理579件，已核准386件。

都發局指出，昨正式啟動50處危老重建工作站，投入工作站的相關行業包括土地開發業、不動產開發仲介業、地政市事務所、代銷業、都市計畫及建築設計等行業，結合在地專業力量推動台中市危老建物自主重建，在營業時間內皆可提供免費諮詢服務。