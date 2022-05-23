瘖啞農民農作被鏟除 磚造廠水土保持工程惹眾怒

彰化縣花壇鄉長春村一對瘖啞夫婦守著的一畦茉莉花田，最近因山坡上方的一間磚造工廠施作水土保持工程，將種植的農作鏟除，排水道工程並占用到農地，引起附近民眾群起抗爭，指摘廠方竊占國有地及破壞水土保持，廠方則否認不法，縣府人員今天到場會勘，要求廠方暫停施工。

縣府水利資源處表示，此處地點是國有財產署的公有土地，由於磚造廠違規堆置磚造土方原料，導致廠區排水汙泥流入毗鄰農地，所以要求磚造廠須緊急緊急防災計畫工程，目前工程還在進行中。

對於農民陳情施工排水溝占用到農田的部分，水資處表示，要由土地所有權人國有財產署釐清，而磚造廠違反水保法部分，已要求馬上停止施作，等爭議釐清後，也在期限內補送緊急防災計畫修正版本，通過審核才可重新施作。

縣府人員今天到場會勘，約30多名民眾到達工地現場抗議，要求業者恢復原狀，賠償損失。花農施樹達說，位在農田上方的磚造廠，正在施做水土保持工程，為了施工方便，挖了一個大坑做「蓄洪池」，不僅破壞瘖啞農民夫婦的樹蘭花和芒果樹等農作物，而「蓄洪池」日前才因大雨溢出，近日氣象報告又有豪雨侵襲， 居民擔心一旦滿溢而出，沖到地勢低漥的村落，將造成災害。

花農施振東也指出，廠商施作的水土工程，排水溝還佔用到農田，將來排水溝做好了，恐將成為磚造廠排放廢水的渠道之一，農田勢必遭到汙染，影響農民生計，希望磚造廠停工，並恢復原狀。

磚造業者表示，公司有心解決問題，水保工程應地方要求施作，事前向縣府申報廠區四周有3筆地號須做緊急臨時防災設施，同時也有取得土地所有權人國有財產署中區分署的同意，都依照規定來。

業者強調，磚廠排放廢水都是經過自己排放廢水的渠道，至於農民質疑經過農田的排水溝工程，是廠方順應地方要求，必須施做排放雨水的水路，公司再多花錢額外施作，避免日後又被農民檢舉，而排水溝目的要排洪水，並非排公司廢水，既然農民如此指摘，公司大可不做。雙方各據立場，場面火爆，沒有交集。