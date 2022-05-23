水田流水席報名六成 有吃有玩彰化縣長保證值回票價　　

從水田排球、水田衝浪到水田天堂路，爆發彰化縣二林鎮斗苑休閒農業區的獨特活力，榮獲110年度全國績優休閒農業區茁壯獎，今天縣長王惠美前往贈匾，二林斗苑休閒農業區發展協會安排實境秀以饗來賓，看得眾人大呼過癮，二林斗苑休閒農業區發展協會理事長李俊憲歡迎大家親自體驗，絕對比站在旁看還難忘。

彰化縣現有3個休閒農業區，二林斗苑休閒農業區2003年成立，是縣內第二個成立的休區。二林斗苑休區發展協會現任理事長李俊憲把運動休閒帶進農業休閒領域，舉辦2020年水田排球賽，吸引年輕人目光，去年又利用在地農業特色舉辦與水田有關的運動比賽或體驗，次次報名爆滿，今年規畫本（5）月28日舉辦二林水田瘋狂日活動，9月中下旬辦理水田排球賽。

縣長王惠美到二林鎮于恩果園贈匾時表示，二林鎮在彰化西南角，沒有大山大河但有漂亮的農田地景，二林斗苑休區發展協會理事長李俊憲曾任大葉大學休閒事業管理學系主任，長期實踐理論，把運動觀念帶入休閒農業區，這是彰化縣第一個休區得獎，堪稱彰化之光，請全國各地民眾5月28日來彰化體驗二林斗苑休區的休閒農業創意活動。

「我不是彰化人，把彰化當作自己的家鄉來經營。」李俊憲說，在彰化大葉大學服務期間，走遍全縣26鄉鎮市，他認為台灣好玩的地方不是好山好水，而是在於情感與體驗的設計，4年前他接任休區理事長就開始思考，沒錢投資經營休閒農場，就從水田地景發展，當休閒農業走到極致，把運動農業融入其中，休閒農業適合全家一起快樂參與，但運動農業帶進年輕族群，年輕人擴散力很強，所以二林被看見。

二林鎮長蔡詩傑說，二林斗苑休區發展協會能把水田玩得如此淋漓盡致，鎮公所與有榮焉之外也希望休閒產業、休閒觀光都能成為彰化的強項，人文地產景、食衣住行育樂都包括在休閒裡面，所以在李俊憲的發想及園區所有成員的努力下，各界都期待未來有更好的突破、更好的成績。

二林鎮農會總幹事邱士平自謙鎮農會是輔導單位，利用各項資源全力支持休閒農業園區，他感謝縣府農業處及中央農委會等上級機關的支持，讓農業休閒園區越來越好。