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影／武陵農場「復育造林」計畫 種3萬棵樹守護自然生態

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
武陵農場、雪霸國家公園和農委會林務局和財團法人慈心基金會，今天在武陵農場種樹，守護自然生態。圖／武陵農場提供
武陵農場、雪霸國家公園和農委會林務局和財團法人慈心基金會，今天在武陵農場種樹，守護自然生態。圖／武陵農場提供

武陵農場、雪霸國家公園和農委會林務局和財團法人慈心基金會，今天在武陵農場啟動「復育造林」計畫，舉辦「武林大『滙』 永續水資源種樹計畫」活動，要種植3萬棵樹，守護自然生態

武陵農場用水來自雪山山脈滙流而成，再流經台灣國寶魚櫻花鉤吻鮭的七家灣溪，滙流中央山脈溪水而成為中部大甲溪，武陵農場利用閒置耕地植樹造林，結合企業、民間團體辦「植樹造林復育回鮭」活動，及自力植樹方式，總面積20公頃目標，廣植3萬樹，除守護自然生態，串聯櫻花鉤吻鮭復育行動外，樹木能有效循環大量的水回到大氣，以森林方式涵養大量的水資源願景。

慈心基金會團隊在武陵農場提供廢耕地11.27公頃植樹，接近遊客面的區域，種植在地秋冬紅葉樹種，如青楓、台灣紅榨槭，或是春天盛開的霧社櫻。

遊客無法抵達的區域，則以生態為重，種植森氏櫟、山桐子等，提供果實與在地野生動物分享，另外種植台灣杉、紅檜等高山常綠大喬木，回復針闊葉混和的森林原貌。

武陵農場、雪霸國家公園和農委會林務局和財團法人慈心基金會，今天在武陵農場種樹，守護自然生態。圖／武陵農場提供
武陵農場、雪霸國家公園和農委會林務局和財團法人慈心基金會，今天在武陵農場種樹，守護自然生態。圖／武陵農場提供
武陵農場、雪霸國家公園和農委會林務局和財團法人慈心基金會，今天在武陵農場種樹，守護自然生態。圖／武陵農場提供
武陵農場、雪霸國家公園和農委會林務局和財團法人慈心基金會，今天在武陵農場種樹，守護自然生態。圖／武陵農場提供

武陵農場 櫻花鉤吻鮭 自然生態

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