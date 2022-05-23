商業司推餐飲補助 中市業者4點說明根本「整人遊戲」

經濟部商業司5月16日起推出「餐飲業提優惠 經濟部推補助」方案，例如外帶打8折，政府幫忙出其中的10%，每家補助上限10萬元。今舉辦台中場說明會，有餐飲業者指出，她第一天就上網申請，但要問細節，專線打不通，21日線上申請就跳出「候補」明白表示「經費快用完了」業者痛罵，這樣何必開說明會，簡直玩「整人遊戲！」

餐飲業者指出，今年和去年狀況相比，因染疫人數大增，染疫年齡層降低，影響層面非常廣，很多人隔離無法出門，收入減少，影響經濟活動，消費相對縮減。營收自4月清明節連續假期已大幅衰退，有的營收剩下兩成左右，入不敷出，很多餐飲業者只能縮短營業時間或直接店休。

業者說，看到經濟部商業司補助餐飲業者行銷活動，有如及時雨，沒想到經濟部簡直在玩「整人遊戲」業者指出4 問題點：

一丶商業司握有大數據，應該清楚台灣餐飲業者有多少家，6億元經費如何分配，申請期限到6月15日，短短4天他上網申請已告知要候補，申請者要點選確定同意侯補才可繼續執行遞件步驟。這好比上市場買菜，沒考慮口袋有多少錢丶幾個人要吃飯？先買了龍蝦丶和牛，結果花光買菜錢，後面排隊等餐的人全餓死了。 二、方案推出第一天他就上網填資料了，業者反映不會寫行銷企畫書，商業司在媒體回覆「簡單即可，會從寬認定」但實際操作，網站說明送審後不得再修改，又找不到詳細的釋疑，萬一不符規範，可能被退件喪失資格，因此先打住，天天打電話，但諮詢專線永遠通話中，改寫諮詢信信箱也等不到回覆，只好等今天在台中舉辦的第二場說明會。 三丶商業司活動設計有問題，既然是一律線上申請，但細節不明，餐飲業者打爆電話，所以商業司得在北中南辦實體說明會。活動光是「內用」這個先決條件，就沒有在線上說明清楚，導致很多只做外送的餐飲業者也誤以為可申請。 另活動規定提報方案可以是優惠折扣或贈送，也可以是行銷方案，電話諮詢告知有憑證就可以核銷，但說明會又公開釋疑：行銷方案只能占申請補助額度的少部分，且一定要和提報方案完全相關，不能放入其他行銷內容，否則也會退件。 四丶說明會不是應該在活動開始前舉辦？業者在第一場說明會後當天上網申請，已經沒有預算了。