佛光山惠中寺「未來與希望」講座 29位名家接力分享

佛光山惠中寺2022年「未來與希望」系列講座， 5月28日至6月25日，每晚7點半到9點，在惠中寺三樓大殿，展開為期一個月當代名師接力開講。今年主題「變」過去2年新冠病毒疫情肆虐，打亂原有的生活秩序，主辦單位力邀各界名師，引領聽眾省思，期待透過智慧分享，微觀改變，帶來的生命力量與無限可能。

去年，疫情影響，講座停辦。今年惠中寺將以詭譎多變的疫情、時局為藍本，規劃主題「變」—擁有無限可能，由台灣深具影響力的講師，從佛法、疫情、科學、藝術、文學、教育、環保、飲食等角度，分享智慧的力量，陪伴大眾面對生活改變。

講師陣容，包括佛光山法師群：心保和尚、依空法師、慧傳法師、覺培法師、妙光法師；各領域名師有蔣勳、洪蘭、謝哲青、葉怡均、凌宗湧、朱為民、丁菱娟、蘇嘉全、黃秀蘭、陳人平、許瑞云、鄭先安、許亞芬、彥寬、李佳芬、譚敦慈、王文靜、曾寶儀、王瑞芹、賴佩霞、艾爾文、黃國珍、蔡璧名、李佳達。

系列講座從2015年舉辦迄今，每年現場聽講人數逾7萬人次，網路觸及率達175萬人次。現場聽講採線上報名，免費入場，配合防疫措施，限制進場人數。另可從惠中寺官方臉書及YouTube同步直播聽講。活動內容可瀏覽「未來與希望系列講座」活動官網，或電洽惠中寺04-22520375。