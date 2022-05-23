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台電增電力設施 助中市中央公園篩檢站擴充量能

中央社／ 台中23日電

台中市政府與台中榮民總醫院合作，在中央公園開設大型篩檢站，經市府向台電公司聯繫，希望提供足夠電源，台電台中區處今天立即完成電力增設作業，以利擴充篩檢站量能作業。

台電公司今天發布新聞稿表示，國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情延燒，台中市確診人數亦逐日增加，台中市府與台中榮民總醫院合作，在中央公園設置大型篩檢站，提供PCR採檢、診療到給藥等一站式服務。

市府於21日與台電公司聯繫，希望台電協助增加建設電力設施於中央公園的凱旋七街與凱旋東街路口，並提供足夠電源，供給中央公園擴充篩檢站的各項醫療器材、設施及現場設備使用，以增加中央公園篩檢站的服務量能。

台電台中區處昨天與市府相關機電人員，前往中央公園現場進行會勘，並隨即盤點、備妥相關所需電力設備及線路、器材，並於今天上午8時立刻進場進行現場電力設備的建置作業。

台電台中區處處長黃明舜表示，台電於接獲市府通知的第一時間，立即配合現勘作業，並派員至現場確認電力、線路可妥適建置後，隨即於今天調派工作人員15名、工程車4輛，至中央公園現場為市府PCR篩檢站提供電力增設作業。

黃明舜說明，預計此次電力增設作業，至少可增加現場300Kw的電力設備使用，並將於今天完成全部電力外線實作，並送電完成，以利市府擴充中央公園篩檢站量能作業。

台電 篩檢站 台中市

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