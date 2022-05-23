山腳大排上游延伸段橋梁完工 海線易淹水可改善

為解決台中市沙鹿、梧棲等海線地區淹水問題，台中市政府新闢的山腳大排拓寬及上游延伸段橋梁今天完工，台中市長盧秀燕表示，將大幅改善海線地區每逢颱風豪雨易淹水情形。

為解決海線地區淹水問題，台中市府與經濟部水利署合作進行「南山截水溝計畫」，於民國106年起由水利署辦理山腳排水上游延伸段河道新闢、市府辦理山腳大排拓寬及上游延伸段橋梁新闢，今天橋梁第4標完成，並舉行完工典禮。

盧秀燕在完工典禮中致詞指出，前台中市長胡志強自103年提出「南山截水溝計畫」，匡列預算新台幣50億元進行，中央於105年核定，歷經胡志強、前台中市長林佳龍接續努力，一棒接一棒，加上多名民意代表分別於中央、地方爭取及支持預算，大家共同努力，讓這項計畫有望於今年底順利完工，讓海線更加發展。

盧秀燕表示，「南山截水溝計畫」是相當大規模的重要工程，山腳排水上游延伸段工程今天告一段落，預計今年底下游既有山腳大排拓寬全數完成後，將一併通水，未來可截流大肚山台地逕流，分流沙鹿北勢溪、南勢溪及龍井南勢坑溪水量，大幅改善海線地區每逢颱風豪雨易淹水情形。

她指出，新闢河道將既有向上路平面道路改建為橋梁，盧秀燕說，第4標新闢的2座橋梁，分別命名為「向上一橋」及「向上二橋」，讓向上路可以維持過往通行，除提升都市防洪外，也兼顧交通路網的完善便捷。

盧秀燕表示，第4標的橋梁長度約45公尺、寬度15.5公尺，經費約為1億2934萬元，感謝水利署補助橋梁經費約3430萬元，也感謝地方民代支持市府預算，讓此案能順利進行。