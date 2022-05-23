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中市放寬社宅資格取消家戶年所得 有利年輕家庭申請

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
台中市議員曾朝榮（中）指出，中市社宅資格限制應對年輕家庭更友善。記者陳秋雲／攝影
台中市議員曾朝榮（中）指出，中市社宅資格限制應對年輕家庭更友善。記者陳秋雲／攝影

台中市都發局長黃文彬指出，台中市府推出22處社宅近7000戶，考量照顧弱勢、年輕族群等更多元族群，目前打算修正住宅法條文，將送法制局審議，再送市政會議通過，如順利，可適用下半年起開放申請的社宅約5000戶。

社會住宅申請條件規定「家戶年所得不超過124萬元」及「每人每月平均收入超過5萬4152元」限制不少年輕家庭無法申請。

市議員曾朝榮指出，台中北屯社會住宅「眷戀山光好宅」最近受理申請，但不少人向他反映，市府規定的申請資格太嚴苛，例如有對夫妻養兩個孩子，年收入135萬，超過今年的規定「家戶年所得不超過124萬」，有孩子卻不能在申請資格加分。夫妻倆一人賺5萬多元，要養兩個孩子，加上其他生活支出，眼前難以買房，卻又無法租到社宅，他質疑市長鼓勵年輕人生養，但配套措施呢？

都發局長黃文彬指出，議員所說的狀況，確有不少人反映。目前住宅法有相關規範僅雙北與台中，都發局已計畫放寬申請資格，修法刪除原承租條件中「共同居住者及其配偶合計年所得」的規定，保留「每人每月平均收入低於申請當年度住宅處公告之標準」修正草案將送法制局審議。

黃文彬指出，台中社宅申請資格中，考量要讓年輕夫妻敢生敢養，除了刪掉年家戶年收入限制，針對新婚、有孩子、長輩同住及在地勞工均有加分。

不過市府打算放寬門檻，是否讓社宅僧多粥少更嚴重？黃文彬指出，社會住宅有1到3房的房型，適合不同家庭結構申請，各自有不同需求者。

台中市社宅已推出近7000戶，最近將放寬家戶年所得限制，方便年輕家庭申請。圖／台中市新聞局提供
台中市社宅已推出近7000戶，最近將放寬家戶年所得限制，方便年輕家庭申請。圖／台中市新聞局提供

社宅 社會住宅

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