總統教育獎得主最大夢想好揪心 溪州鄉長校長都流淚

「我的最大夢想是長大以後有一個完整的家，我要給孩子幸福的家庭。」彰化縣三條國小學童柯舒妮寫作文，讓師長窺見她家因庭變故受到創傷，選擇安靜自我封閉，轉學後有老師鼓勵和同學幫助，逐漸解開心防，樂於助人與分享也勇敢表達想法，她的正向轉變榮獲2022總統教育獎肯定。

三條國小位在溪州鄉，鄉長江淑芬和彰化縣議會議長謝典林今天到學校貼賀榜，分別致贈3千元和6千元獎學金，江淑芬聽到三條校長國小校長陳瑩綺提到指導柯舒妮寫作文，寥寥數語讓江淑芬揪心，忍不住落淚，柯舒妮的外婆第一次聽到孫女「心內話」，也哭了。

柯舒妮說，原本住台北，二年級下學期搬到溪州鄉，跟外婆同住，起初覺得外婆很愛念，有點煩，後來知道外婆希望她越來越好，才會每天叫她去吃飯？會不會冷？都是愛她的表現，所以她很愛外婆，今年母親節煮菜給外婆吃。柯舒妮的外婆詹裕瓊點頭稱讚「阮孫炒个高麗菜還金好呷。」

校長陳瑩綺表示，柯舒妮原本家境優渥，是父母的掌上明珠，因父親經商失敗導致家庭變故，柯舒妮被媽媽安排回娘家溪州鄉求學，柯舒妮的哥哥在北部念書，學校師長從柯舒妮的作文字裡行間看到她小小心靈受到很大創傷，一家四口分散各地無法團聚，在柯舒妮留下一道缺口，才會透過作文表達對家的渴望。

柯舒妮給師長的第一印象是安靜、觀望，實則沒信心、沒安全感，能躲就躲在角落，沈默面對外界。陳瑩綺說，經過老師教導和其他小朋友幫助，給她機會表現才能，邀她一起玩遊戲，柯舒妮逐漸展現能力也願意回饋。

「看到別人因為我的幫助而露出笑容，我也會開心，這算是做自己喜歡做的事。」柯舒妮說，幫助人是理所當然的，她同學會問她課業方面問題，如果想問老師不敢去，她會陪同學一起去，多幫助別人是她志願做的，而且老師常在上課時告訴她和同學，多幫助別人就是累積福分。

三條國小推薦柯舒妮參加2022總統教育獎甄選，陳瑩綺說，孩子值得被鼓勵的除了克服生理障礙，也應該看到孩子跨越內心障礙向前行的一面，柯舒妮和70歲外婆、一名舅舅同住，在家主動做家事為外婆、舅舅分勞，用功求學讓長輩放心，參加校內外音樂、繪畫、作文等競賽屢屢得獎，足為國內兒童楷模。

根據學校資料顯示，柯舒妮獲110年度靈鷲山普仁獎、110年天心聖德行善功德會的尊師重道楷模獎和109年孝道楷模獎、110年度語文競賽分區賽作文國小組第四區優勝，今年度晉升為第一名等品學兼優的各項榮譽，還經常和外婆到社區長照站陪伴獨居長者，為他們講故事。 總統教育獎得獎人柯舒妮和阿嬤詹裕瓊感謝各界鼓勵和祝福。記者簡慧珍／攝影

彰化縣三條國小學童柯舒妮在家主動洗碗。圖／三條國小提供