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鹿谷偏鄉山村獲贈體健器材 助長輩預防失智

中央社／ 南投縣23日電

鹿谷鄉永隆村是偏鄉山村，老年人口居多，為提升長輩健康，南投扶輪社今天捐贈體健器材助長輩手腳關節有效活動；物理治療師陳怡君說，老人運動可健全免疫系統、預防失智等。

要活就要動，為鼓勵銀髮長輩多運動，南投扶輪社今天捐贈4組體健器材給鹿谷鄉永隆社區，鹿谷鄉長邱如平、南投扶輪社長蘇猷雅、永隆社區發展協會理事長康峻郎等人出席，蘇猷雅致詞表示，鹿谷鄉高齡長輩多，因此透過扶輪社社區服務計畫來此設置體健器材。

蘇猷雅說，鹿谷鄉是她成長故鄉，而永隆社區是偏遠山村，為鼓勵長輩多運動預防失智，選擇永隆社區作為捐贈對象；南投扶輪社陸續推動各項服務計畫，如聯合捐贈正壓採檢亭給埔里基督教醫院、資助南投高中音樂班音樂會、捐贈心電圖量測儀器給縣內衛生所等。

代表村民受贈的康峻郎說，社區很需要運動器材，感謝南投扶輪社捐贈善行，讓社區長輩有好的肌力和體力，才能保持健康樂活。

衛生福利部南投醫院物理治療師陳怡君告訴中央社記者表示，老人運動可健全免疫系統、堅固骨骼、使平衡更好、活化大腦連結、預防失智、改善認知功能，類型分為有氧運動、肌力訓練、平衡運動、柔軟度運動。

陳怡君說，有氧運動訓練整體健康和耐力，肌力訓練能強化肌肉和骨骼，平衡運動可增強維持平衡的肌肉預防跌倒，柔軟度運動則能增加活動角度減少僵硬；適合長者運動項目為快走、固定式自行車、游泳、深蹲、太極拳、手臂舉重、健身體操、伸展、瑜伽。

南投 失智 衛生所

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