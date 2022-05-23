視察旱溪排水整治工程 蔡其昌：要兼顧水安全、水環境

將參選下屆台中市長的立法院副院長蔡其昌，今前往施工中的旱溪排水治理工程視察，了解施工情形。他表示，水利署進行旱溪整治須有兩大目標，一個是「水安全」，一個是「水環境」。

他說，水安全的部分，希望透過旱溪排水的整治，減少周圍地區淹水的清況；水環境的規劃，則希望透過對旱溪沿線環境整理，提升台中市容，打造一座親水的城市。

蔡其昌說，他在2018年向中央爭取5億元經費進行旱溪排水治理工程，範圍包括興建滯洪池，以及綠川匯流口至萬安橋左岸、復光橋至綠川匯流口及萬安橋至樹王橋排水工程，目前各部分都在施工中。

經濟部水利署長賴建信表示，今視察的復光橋至萬安橋部分，總長度2767公尺，預計明年6月前完工。

蔡其昌說，對於河岸景觀的營造必須符合生態多樣性，周圍步道也要串接。在大里樹王橋周圍容易發生事故的路段，需要規劃人行空間，這個部分屬於市府權責，會持續監督整治經費的運用。

同行的立委和市議員亦表示，旱溪的整治攸關大里、南區等地的發展，希望透過水岸的整治，吸引更多遊客前來，也讓當地居民有更宜居的生活環境。