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飲料店遭稽查直播嗆中市衛生局 網紅廖老大道歉

中央社／ 台中23日電

網紅「廖老大」日前在網路直播中批評，他新開的飲料店遭台中市衛生局多次稽查，且選擇性辦案，事後他再開直播道歉。台中市衛生局長曾梓展今天指出，接受道歉，回歸防疫。

被稱為「廖老大」的汽車零件商廖志賢，因自費改裝的「打龜號」，以8.72秒成績拚贏中國網紅「杰爺」，引發各界關注。廖志賢平時常在臉書（Facebook）上直播聊時事，幽默與在地性格，引起許多網友追蹤。

廖志賢在台中市南屯區新開的飲料店爆紅，他21日晚間在直播中批評，台中市政府衛生局多次稽查他的飲料店，且選擇性辦案，他認為遭政治迫害。

台中市政府對此透過新聞稿表示，接獲檢舉立案後，依照台中市政府及所屬機關處理人民陳情案件作業要點、食安法等相關規定進行食安稽查，並無連續稽查。

廖志賢事後將影片下架，22日晚間再開直播指出，他透過友人與衛生局溝通，表達對於稽查方式可以討論的想法，在直播中對於衛生局發言不當表示道歉，呼籲網友不要打電話到衛生局。

對此，曾梓展今天接受媒體訪問表示，接受廖志賢的道歉，身為公務人員一定要維持執法尊嚴，希望此事到此為止，回歸COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫。

衛生局 網路直播 台中市

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