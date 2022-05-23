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竹山小農成立農產品直銷平台 不經過盤商賣當季生鮮
竹山鎮公所與竹山鎮安全農業發展協會合作農產品直銷平台，號召將近30名小農，選在中山市場早市開賣試營運，每天早上7點到下午2點，將每天最新鮮的蔬果，從農民手中直接上架到中山市場內，不經過盤商，周末甚至推出「滿百送蛋活動」，限量50組，行銷最新鮮的消費平台。
面對日益高漲的物價通膨，竹山鎮為讓民眾能與小農對話，打造安全、直接的農產品直銷平台目前號召竹安農協會近30名小農，打造農產品直銷平台；竹安農表示，成立兩年多，目前共有25位成員，農產品皆有3章1Q的安全認證，中山市直銷平台籌備多時，小農產品多元，賣的大部分是當季的生鮮農產品、農產加工品、以及即食品。
竹安農直銷平台透過這樣管道面對農民，可能讓消費者認識生產者、了解食材，更多了一份安心，不經中間盤商，也讓農民直接面對消費者，可以減少蔬果旅行的時間，讓蔬果更加新鮮，更希望能把竹山農產的好，推給更多的人，未來周末只要購買東西滿100元，就送雞蛋1顆，還可以憑證明，以低於市價5折的價錢加購1顆雞蛋3元雞蛋，上限10顆。
鎮長陳東睦表示，為保障農產品質，鎮公所為此還打造農藥檢測室、以及管理室工作坊，每天要上架的農產品，都要經過農藥檢測，確定品質無誤後，接著在工作坊貼上生產履歷，才能上架，因此品質絕對無疑慮。
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