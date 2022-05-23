南山截水溝上游延伸新闢橋梁 今年底完成將全線通水

台中市政府為解決台中沙鹿、梧棲、龍井等海線地區淹水問題，與經濟部水利署合作進行「南山截水溝計畫」，今天舉辦橋梁第4標完工祈福典禮，市長盧秀燕表示，南山截水溝計畫達重要里程碑，海線過去淹水情形將有效改善。

盧秀燕表示，前中市長胡志強自103年提出「南山截水溝計畫」，匡列預算50億元進行，中央於105年核定，歷經前市長胡志強、林佳龍接續努力，「一棒接一棒」，加上多位民意代表分別在中央、地方爭取及支持預算，大家共同努力，讓這項計畫有望於今年底順利完工，讓海線更加發展。

盧秀燕指出，「南山截水溝計畫」是相當大規模的重要工程，山腳排水上游延伸段工程今天告一段落，預計今年底下游既有山腳大排拓寬全數完成後，將一併通水，未來可截流大肚山台地逕流，分流沙鹿北勢溪、南勢溪及龍井南勢坑溪水量，大幅改善海線地區每逢颱風豪雨易積淹水情形，保障市民生命財產安全，讓台中朝宜居城市邁進一大步。

盧秀燕表示，新闢河道將既有向上路平面道路改建為橋梁，第4標新闢的2座橋梁，分別命名為「向上一橋」、「向上二橋」，讓向上路可以維持過往通行，提升都市防洪，也兼顧交通路網的完善便捷；第4標的橋梁長度約45公尺、寬度15.5公尺，經費約為1億2934萬元，她感謝經濟部水利署補助橋梁經費約3430萬元，也感謝地方民代支持市府預算，讓此案能順利進行。