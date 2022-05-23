快訊

染疫開業醫服用抗病毒藥初體驗：腹瀉、嘔吐、舌苦麻

直播／病例數微降！本土+66247、死亡40例 境外36例

猴痘疫情擴散中：「傳染原因不明」怎麼防？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

南山截水溝上游延伸新闢橋梁 今年底完成將全線通水

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
台中南山截水溝計畫工程上游延伸段新闢橋梁已完工，今天辦完工祈福典禮。記者游振昇／攝影
台中南山截水溝計畫工程上游延伸段新闢橋梁已完工，今天辦完工祈福典禮。記者游振昇／攝影

台中市政府為解決台中沙鹿、梧棲、龍井等海線地區淹水問題，與經濟部水利署合作進行「南山截水溝計畫」，今天舉辦橋梁第4標完工祈福典禮，市長盧秀燕表示，南山截水溝計畫達重要里程碑，海線過去淹水情形將有效改善。

盧秀燕表示，前中市長胡志強自103年提出「南山截水溝計畫」，匡列預算50億元進行，中央於105年核定，歷經前市長胡志強、林佳龍接續努力，「一棒接一棒」，加上多位民意代表分別在中央、地方爭取及支持預算，大家共同努力，讓這項計畫有望於今年底順利完工，讓海線更加發展。

盧秀燕指出，「南山截水溝計畫」是相當大規模的重要工程，山腳排水上游延伸段工程今天告一段落，預計今年底下游既有山腳大排拓寬全數完成後，將一併通水，未來可截流大肚山台地逕流，分流沙鹿北勢溪、南勢溪及龍井南勢坑溪水量，大幅改善海線地區每逢颱風豪雨易積淹水情形，保障市民生命財產安全，讓台中朝宜居城市邁進一大步。

盧秀燕表示，新闢河道將既有向上路平面道路改建為橋梁，第4標新闢的2座橋梁，分別命名為「向上一橋」、「向上二橋」，讓向上路可以維持過往通行，提升都市防洪，也兼顧交通路網的完善便捷；第4標的橋梁長度約45公尺、寬度15.5公尺，經費約為1億2934萬元，她感謝經濟部水利署補助橋梁經費約3430萬元，也感謝地方民代支持市府預算，讓此案能順利進行。

中市建設局長陳大田說明，南山截水溝計畫分為第1期下游拓寬段與第2期上游延伸段，其中第2期山腳排水上游延伸段治理工程，新闢寬度約30公尺河道，分4件護岸標及4件橋梁標（共8座橋梁），總經費24億元，整治長度1.8公里，已全數完成，逐步落實富市台中，新好建設，持續創造新好生活。

台中南山截水溝計畫工程上游延伸段新闢橋梁已完工，今天辦完工祈福典禮，中市長盧秀燕等人到場剪綵。記者游振昇／攝影
台中南山截水溝計畫工程上游延伸段新闢橋梁已完工，今天辦完工祈福典禮，中市長盧秀燕等人到場剪綵。記者游振昇／攝影

盧秀燕 淹水 胡志強

延伸閱讀

影／廖老大控衛生局查飲料店 盧秀燕心疼：最辛苦局處

影／蔡其昌受徵召選市長首度同台盧秀燕 為此事互動佳

中市府免費提供暖心篩劑 盧秀燕：八大類2.5萬人受惠

台中可辦畢業典禮 盧秀燕：不邀外賓、形式各校自決

相關新聞

防疫包沒收到別慌 彰化市長親送血氧機 鄉代號召送物資

國內新冠肺炎疫情將進入高峰，確診數量攀升，第一線防疫人員工作量大增，各鄉鎮市首長與民意代表紛紛自主關懷鄉親，彰化市公所考...

各公所採購不到快篩劑 清潔隊員得自費快篩

新冠肺炎疫情進入高鋒期，各清潔隊非常辛苦忙著清消，也陸續有人確診，但各公所要採購快篩劑給清潔隊員、公托人員都採購不到，員...

視察旱溪排水整治工程 蔡其昌：要兼顧水安全、水環境

將參選下屆台中市長的立法院副院長蔡其昌，今前往施工中的旱溪排水治理工程視察，了解施工情形。他表示，水利署進行旱溪整治須有...

竹山小農成立農產品直銷平台 不經過盤商賣當季生鮮

竹山鎮公所與竹山鎮安全農業發展協會合作農產品直銷平台，號召將近30名小農，選在中山市場早市開賣試營運，每天早上7點到下午...

南山截水溝上游延伸新闢橋梁 今年底完成將全線通水

台中市政府為解決台中沙鹿、梧棲、龍井等海線地區淹水問題，與經濟部水利署合作進行「南山截水溝計畫」，今天舉辦橋梁第4標完工...

南投銀髮聯合徵才 喜迎中高齡重返職場、換跑道

南投縣政府去年啟用中台灣首個銀髮人才服務據點，為因應鼎龍鋁業到南投擴廠，將於本月30日於該企業草屯廠辦理聯合現場徵才活動...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。