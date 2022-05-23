南投銀髮聯合徵才 喜迎中高齡重返職場、換跑道

南投縣政府去年啟用中台灣首個銀髮人才服務據點，為因應鼎龍鋁業到南投擴廠，將於本月30日於該企業草屯廠辦理聯合現場徵才活動，同時代收履歷媒合爭鮮、四海遊龍等企業各職缺，協助一般民眾求職、轉職，也為銀髮族開創職涯第二春。

社勞處指出，少子化 、高齡化現象嚴重，勞動力結構逐漸老化與短缺，企業求才不易，善用退休銀髮族再度加入職場將是未來趨勢，去年11月啟用「銀髮人才服務據點」成中台灣首個實體據點，協助有意繼續投入職場的銀髮族群就業媒合。

只不過，國內今年度上旬受疫情影響，產業蕭條，求才需求減，但隨後疫情時代即將來臨，部分廠商已提早規劃未來藍圖，積極搶先預約好人才，其中鼎龍鋁業有限公司至南投縣設廠徵才，並將釋出技術員、品管人員、作業員等數名職缺。

社勞處表示，為促使55歲以上有工作能力的銀髮族積極持續參與勞動市場，該銀髮人才服務據點與鼎龍鋁業合作辦理徵才活動，開放求職者於5月30日（一）上午9時30分至11時30分於該企業草屯廠（草屯鎮御富路535號）現場應徵。

此外，爭鮮、八方雲集、青鳥皮鞋、辰弘、昱丞、尚益、綜冠、永裕商行等企業廠商也提供外場、銷售人員、儲備幹部、操作員、作業員、司機等銀髮友善職缺，現場可代收履歷協助媒合就業，歡迎求職、轉職、二度就業、銀髮族等餐與。

社勞處也提到，「活到老、工作到老的健康勞動及青銀共學共事」概念已是趨勢，盼透過此次徵才活動促使中高齡求職者重返職場，開創職涯第二春，更與青壯年求職者經驗交流、技術傳承提升企業營運，更打造青銀共事的友善職場。