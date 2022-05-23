沼渣變有機肥 中市民代爭取免費供農民合作試辦

台中外埔綠能 園區生廚餘發電後會有大量沼渣、沼液，無法去化堆積如山，市議員吳敏濟建議研發製成有機肥，環保局研發成功並取得農委會認證，希望提供給農民使用以降低生產成本，提高農民收益，吳敏濟今邀台中市環保局長陳宏益到外埔紅龍果產銷班舉行說明會，並向農民推廣使用。

中市環保局長陳宏益表示，吳敏濟議員建議，將沼渣發酵製成有機肥料，取名「就是肥」，已經中興大學肥料試驗，有機質高達85%，還含有全氮2.9%、全磷酐1.8%、全氧化鉀1.4%及其它8種微量元素。

陳宏益今天現場說明施肥比率，如果是水稻類，建議每分地150到250公斤，瓜果類則是每分地350到500公斤，可撒施或鬆土混合均勻，陳宏益希望透過產銷班農會推廣「就是肥」的優點及適用作物，免費給合作推廣的產銷班及農友使用，環保局下一步將研究沼液製為液態肥料的可能性。

外埔紅龍果達人也是神農獎得主范振清表示，有機肥能增加土壤透氣性和保水保肥功能，及增強耐酸鹼能力，但烏俄戰爭後肥料價格大漲，影響農民生產成本，他感謝吳敏濟議員爭取讓農民免費使用有機肥料，減輕農民的負擔；樹生酒莊老闆洪吉貝感到非常雀躍，他說如果葡萄園也能使用「就是肥」，除了果實會更飽滿外，甜度也可增加到18度，是非常好的有機肥。