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防疫包沒收到別慌 彰化市長親送血氧機 鄉代號召送物資
國內新冠肺炎疫情將進入高峰，確診數量攀升，第一線防疫人員工作量大增，各鄉鎮市首長與民意代表紛紛自主關懷鄉親，彰化市公所考量到許多確診者沒拿到血氧機，採購血氧機送給急需要的民眾，人力有限下，市長林世賢還協助親送；芬園鄉民代表洪千芸也號召愛心，準備鄉內專屬的平安防疫包，讓隔離鄉親有足夠物資。
林世賢上個月底確診，5月初出關，此格外關心確診者後續狀況，他在臉書上分享，連續十天協助送血氧儀，並電話提供關懷與諮詢，聽到很多市民的無助與心聲，希望自己的經驗可以幫到更多需要的民眾，一起度過難關。
彰化市公所5月開始主動提供借用血氧儀的服務，公所指出，民眾透過公所網路平台申請資料，或里長轉知與市長親自接到的電話等需求，大都由市長親自打電話給確診者，針對狀況較不佳或是年長者沒有收到縣府關懷包血氧機等，市長就會親送血氧機，目前已共送出40多台次供借用。
芬園鄉民代表洪千芸從5月中開始也邀來斯傑利公司 、芬園鄉農會、清珍農產行、彰化縣議會、芬園鄉民代表蘇文徹、新復成食品公司等一起贊助物資，準備鄉民專屬的平安防疫包，內容物包括泡麵、麵條、餅乾、醬油、白米、濕紙巾等民生物資。
洪千芸說，從上周開始鄉內的確診數增加快，每天平均以50人增加，鄉內這一波也突破400多人確診，但許多人反映沒收到公部門的防疫包，因此號召愛心的單位一起提供物資發送，只要確診民眾將資料上傳到平台，團隊會將防疫包送到確診者家門口，無接觸外送。
洪千芸表示，家戶感染快速，隔離期間外出不便，生活物資確診鄉親覺得還是有需求，目前團隊已送了212份防疫包。
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