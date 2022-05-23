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中市議長張清照爭取荒廢公有地 「變身」親民公園

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
台中市清水區公所附近中社里銀聯段，有近萬平方公尺的國有土地，遲未開發、雜草叢生，中市議長張清照今天和相關單位會勘。圖／議長張清照服務處提供
台中市清水區公所附近中社里銀聯段，有近萬平方公尺的國有土地，遲未開發、雜草叢生，中市議長張清照今天和相關單位會勘。圖／議長張清照服務處提供

台中市清水區公所附近中社里銀聯段，有近萬平方公尺的國有土地，遲未開發、長期閒置，雜草叢生、甚至被堆置大量垃圾髒臭不堪，台中市議長張清照今找相關單位會勘，認為應「善盡地利」，爭取市府經費800萬元，將整地、植栽與設置休閒桌椅、步道，為清水再添一處綠意公園。

這兩塊空地位在清水區銀聯段203-1與203-3號，屬於國有財產局土地，但因未開發長期閒置，反而成髒亂點，議長張清照會勘發現，現況的土地雖有圍籬，區內樹木傾倒、雜草叢生，甚至被人偷堆放垃圾與營建廢棄物，附近居民說，太多雜草衍生蚊蠅，造成環境髒亂與病媒蚊問題，垃圾更傳出陣陣臭味，影響生活品質。

張清照指出，海線土地寸土寸金，難得有公有空地，卻任由閒置太可惜，花一點錢，可把大家討厭的社區髒亂點「變身」親民公園，十分值得。

張清照議長之前也爭取槺榔里一處雜草叢生、閒置公有地綠美化，變身親民公園，近日才剛完工；清水區長蔡慶生表示，經評估兩塊土地合起來近萬平方公尺，近日接受國有財產局委託代管後，會先進行廢棄物清除、整地，原有喬木修剪，再增新植栽與地毯草，並施做簡易步道、休憩座椅等，將為清水再添一處大型綠地，提供民眾休閒好去處。

台中市清水區公所附近中社里銀聯段，有近萬平方公尺的國有土地，遲未開發、雜草叢生，中市議長張清照今天和相關單位會勘。圖／議長張清照服務處提供
台中市清水區公所附近中社里銀聯段，有近萬平方公尺的國有土地，遲未開發、雜草叢生，中市議長張清照今天和相關單位會勘。圖／議長張清照服務處提供
台中市清水區公所附近中社里銀聯段，有近萬平方公尺的國有土地，遲未開發、雜草叢生，中市議長張清照今天和相關單位會勘。圖／議長張清照服務處提供
台中市清水區公所附近中社里銀聯段，有近萬平方公尺的國有土地，遲未開發、雜草叢生，中市議長張清照今天和相關單位會勘。圖／議長張清照服務處提供

台中市 廢棄物 綠美化

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