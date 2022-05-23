中市議長張清照爭取荒廢公有地 「變身」親民公園

台中市清水區公所附近中社里銀聯段，有近萬平方公尺的國有土地，遲未開發、長期閒置，雜草叢生、甚至被堆置大量垃圾髒臭不堪，台中市議長張清照今找相關單位會勘，認為應「善盡地利」，爭取市府經費800萬元，將整地、植栽與設置休閒桌椅、步道，為清水再添一處綠意公園。

這兩塊空地位在清水區銀聯段203-1與203-3號，屬於國有財產局土地，但因未開發長期閒置，反而成髒亂點，議長張清照會勘發現，現況的土地雖有圍籬，區內樹木傾倒、雜草叢生，甚至被人偷堆放垃圾與營建廢棄物，附近居民說，太多雜草衍生蚊蠅，造成環境髒亂與病媒蚊問題，垃圾更傳出陣陣臭味，影響生活品質。

張清照指出，海線土地寸土寸金，難得有公有空地，卻任由閒置太可惜，花一點錢，可把大家討厭的社區髒亂點「變身」親民公園，十分值得。