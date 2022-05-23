影／廖老大控衛生局查飲料店 盧秀燕心疼：最辛苦局處

賽車界人「廖老大」廖志賢在臉書直播控訴台中市衛生局查飲料店是選擇性辦案，已有網友打電話到衛生局抗議，造成最前線防疫人員心灰意冷，台中市長盧秀燕今天挺衛生局人員說，防疫至今，衛生局人員要防疫也要守食安，是最辛苦的局處，感謝大家的體諒和包容。

台中市長盧秀燕今天表示，疫情至今，衛生局同仁特別辛苦，連續二年全年無休總動員，不分日夜守護市民，做防疫工作，平時的食安工作也是守護市民，一樣不能荒廢，衛生局是最辛苦的局處，要防疫和守護食安，感謝大家對衛生的體諒包容和支持，謝謝大家。

賽車界人稱「廖老大」的廖志賢前晚在臉書開直播，指他開的手搖飲料店被衛生局「選擇性辦案」，還指控「是沒有給紅包，還是沒有給保護費？」台中市政府昨發現許多網友打到衛生局謾罵，造成前線的防疫人員「身心俱疲」，呼籲大家理性對待；衛生局表示接獲檢舉出勤稽查是業管職責，沒有選擇性的問題，也不可能特定針對店家，只要合乎規定都不必過於擔心。