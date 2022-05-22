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團結把彰化贏回來！民進黨新任縣黨部主委楊富鈞下大願
民進黨黨職選舉今天投票，彰化縣黨部主委選舉由彰化市前市民代表楊富鈞以66票之差勝出，楊富鈞說，彰化縣黨部只剩下半年就要戰鬥位置，他一定會信守諾言，做彰化縣黨內候選人的後盾，全力輔選，把彰化贏回來。
縣黨部主委候選人有屬綠色友誼連線的楊富鈞及正國會現任縣議員許書維，由於實力接近，開票時呈現拉鋸，十分緊張，最後開票結果，楊富鈞得票2584票，許書維獲2518票，楊富鈞小贏66票。
許書維由於獲得同屬正國會的現任主委邱建富的全力支持，楊富鈞則得到包括新潮流系及反邱的勢力力挺下，驚險過關。這場縣黨部主委之戰，其實也延續了正國會與新潮流系的派系之爭，新潮流系此次占了上風。
另在全國黨代表當選名單，得票依次是林俊旭、謝翠屏、張欣倩、賴清美、曾品儒、賴澤民、周君綾、施喻琁、劉玲惠及林維浩，在派系屬性上，至少有5人為親綠色友誼，正國會則有4人，1人為新潮流系。雖然，新潮流看似只有現任縣議員張欣倩1人，但與綠色友誼實為結盟關係，因此算是新系勢力的延伸。
民進黨彰化縣黨職改選，分別在彰化市成功社區活動中心以及溪湖糖廠設置投開票所，選出10名全國黨代表、49名縣黨代表、1名縣黨部主任委員，下午4時截止投票後隨即開票，由於主委競爭激烈，縣黨部約晚間8點才公布選舉結果。
楊富鈞接受媒體聯訪時說，他當選主委之後，首要任務就是幫助民進黨贏得年底的彰化縣長選舉，未來不管黨中央決定推誰出來參選縣長，縣黨部一定全力輔選到底，他強調，「民進黨在彰化縣沒有分裂的本錢」。
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