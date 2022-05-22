快訊

專家：新冠病毒感冒化 可能還要5年

藍營誰來戰陳其邁？孫健萍自告奮勇 傳黨中央屬意柯志恩

廣達上海廠再度發生員工騷動？ 傳陸員工攻擊台幹洩憤

聽新聞
test
0:00 / 0:00

團結把彰化贏回來！民進黨新任縣黨部主委楊富鈞下大願

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
彰化縣黨部主委選舉由彰化市前市民代表楊富鈞以66票之差勝出。圖／取自楊富鈞臉書
彰化縣黨部主委選舉由彰化市前市民代表楊富鈞以66票之差勝出。圖／取自楊富鈞臉書

民進黨黨職選舉今天投票，彰化縣黨部主委選舉由彰化市前市民代表楊富鈞以66票之差勝出，楊富鈞說，彰化縣黨部只剩下半年就要戰鬥位置，他一定會信守諾言，做彰化縣黨內候選人的後盾，全力輔選，把彰化贏回來。

縣黨部主委候選人有屬綠色友誼連線的楊富鈞及正國會現任縣議員許書維，由於實力接近，開票時呈現拉鋸，十分緊張，最後開票結果，楊富鈞得票2584票，許書維獲2518票，楊富鈞小贏66票。

許書維由於獲得同屬正國會的現任主委邱建富的全力支持，楊富鈞則得到包括新潮流系及反邱的勢力力挺下，驚險過關。這場縣黨部主委之戰，其實也延續了正國會與新潮流系的派系之爭，新潮流系此次占了上風。

另在全國黨代表當選名單，得票依次是林俊旭、謝翠屏、張欣倩、賴清美、曾品儒、賴澤民、周君綾、施喻琁、劉玲惠及林維浩，在派系屬性上，至少有5人為親綠色友誼，正國會則有4人，1人為新潮流系。雖然，新潮流看似只有現任縣議員張欣倩1人，但與綠色友誼實為結盟關係，因此算是新系勢力的延伸。

民進黨彰化縣黨職改選，分別在彰化市成功社區活動中心以及溪湖糖廠設置投開票所，選出10名全國黨代表、49名縣黨代表、1名縣黨部主任委員，下午4時截止投票後隨即開票，由於主委競爭激烈，縣黨部約晚間8點才公布選舉結果。

楊富鈞接受媒體聯訪時說，他當選主委之後，首要任務就是幫助民進黨贏得年底的彰化縣長選舉，未來不管黨中央決定推誰出來參選縣長，縣黨部一定全力輔選到底，他強調，「民進黨在彰化縣沒有分裂的本錢」。

民進黨黨職選舉今天投票，在彰化市成功社區活動中心投開票所出現排隊投票的人潮。記者劉明岩／攝影
民進黨黨職選舉今天投票，在彰化市成功社區活動中心投開票所出現排隊投票的人潮。記者劉明岩／攝影
民進黨黨職選舉今天投票，在彰化市成功社區活動中心投開票所出現排隊投票的人潮。記者劉明岩／攝影
民進黨黨職選舉今天投票，在彰化市成功社區活動中心投開票所出現排隊投票的人潮。記者劉明岩／攝影
民進黨黨職選舉今天投票，在彰化市成功社區活動中心投開票所出現排隊投票的人潮。記者劉明岩／攝影
民進黨黨職選舉今天投票，在彰化市成功社區活動中心投開票所出現排隊投票的人潮。記者劉明岩／攝影

民進黨

延伸閱讀

基隆市議員蘇仁和連任黨部主委 議員選舉抬轎不坐轎

黃露慧連任民進黨嘉市黨部主委稱「沒贏家」 黃敏修宣布敗選

民進黨金門縣黨部主委單挑 縣小英之友會長蔡其雍勝出

小贏66票 楊富鈞擊敗許書維當選民進黨彰化縣黨部主委

相關新聞

「打龜號」廖老大未戴口罩被直擊 台中衛生局這樣說

人紅是非多，今指控衛生局「選擇性辦案」以及質疑稽查人員「收紅包」的「打龜號」廖老大廖志賢，今遭網友直擊「不戴口罩」站在路...

廖老大飲料店被查罵「是沒有給紅包嗎？」 台中防疫人員接到網友謾罵電話

賽車界人稱廖老大的廖志賢昨晚在臉書開直播飆罵台中市衛生局，指他開的手搖飲料店被衛生局「選擇性辦案」並指控「是沒有給紅包，...

團結把彰化贏回來！民進黨新任縣黨部主委楊富鈞下大願

民進黨黨職選舉今天投票，彰化縣黨部主委選舉由彰化市前市民代表楊富鈞以66票之差勝出，楊富鈞說，彰化縣黨部只剩下半年就要戰...

小贏66票 楊富鈞擊敗許書維當選民進黨彰化縣黨部主委

民進黨彰化縣黨部主委選舉，彰化市前市代表楊富鈞獲得2584票，以66票之差，擊敗現任縣議員許書維，獲得勝選。

彰化百年文化資產錦成閣自助人助 今歡喜入新厝

彰化縣無形文化資產「錦成閣」，原有舊館殘破，縣政府補助加上地方父老集資近113萬元修繕，費時一個多月竣工，今天黃道吉日「...

彰化青年管樂團練到快「往生」 今如願實體登台獻藝

克服萬難，彰化青年管樂團今日下午如期在員林演藝廳舉行「和風の頌」巡迴公演，演奏取得日方授權的樂曲，洋溢日本風格；彰化縣長...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。