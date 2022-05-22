小贏66票 楊富鈞擊敗許書維當選民進黨彰化縣黨部主委

民進黨彰化縣黨部主委選舉，彰化市前市代表楊富鈞獲得2584票，以66票之差，擊敗現任縣議員許書維，獲得勝選。

楊富鈞的勝出頗令人意外，他是屬於綠色友誼連線，對上現任縣議員許書維，而許書維又獲得同屬正國會的現任主委邱建富的全力支持，一般原以為楊居於劣勢，但楊富鈞在包括新潮流系及反邱的人馬力挺下，反而扭轉劣勢，驚險過關。這場縣黨部主委之戰，其實也延續了正國會與新潮流系的派系之爭，新潮流系此次占了上風。

在今天縣黨部主委投開票，楊富鈞得票2584票，許書維獲2518票，楊富鈞小贏66票。以兩人的得票分布，楊富鈞在北彰化得票1585票、南彰是999票，許書維北彰得票1107票、南彰是1411票，顯示楊主要在北彰化占較大優勢，許書維則在南彰化領先。

此次縣黨部主委選舉，也可做為觀察正國會與新潮流在彰化縣政治版圖的消長。得票數應以民進黨公告為準。