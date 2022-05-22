彰化百年文化資產錦成閣自助人助 今歡喜入新厝

彰化縣無形文化資產「錦成閣」，原有舊館殘破，縣政府補助加上地方父老集資近113萬元修繕，費時一個多月竣工，今天黃道吉日「入新厝」，縣政府贈匾讓埔鹽鄉三合院老屋搖身一變成保存及傳統傳統藝術的「錦成閣高甲戲曲館」。

錦成閣團員今天在三合院廣場歡喜演奏，鑼鼓喧天熱鬧迎接新厝贈匾典禮。縣政府剛經歷升格第七都的挫敗，縣長王惠美有感而發的表示，錦成閣運用彰化縣老屋活化再利用補助計畫申請經費整修，保存的這些傳統東西才是彰化在地的「本」，彰化和台北、高雄比拚高樓大廈一定輸他們，但是彰化有自己的特色，如何發展在地特色就是未來需要努力的。

錦成閣高甲團長昌錦龍說，錦成閣團員目前約30多人，年紀最大70多歲，年紀最小小學3年級，錦成閣在好修國小、埔鹽國中兩所學校教授南管樂曲，希望傳承傳統文化，因曲館三合院建建齡超過一甲子，有漏水等問題，希望修繕後能物盡其用，繼續傳承南管樂曲文化，不但高甲戲曲成為埔鹽鄉一大文化特色，也讓埔鹽鄉成為「高甲鄉」。

埔鹽鄉長許文萍指出，錦成閣是前鄉長陳慶煌極力保存的文化資產，錦成閣團員在外賺錢，為了傳承傳統文化，集資買地，真的是無私奉獻，錦成閣成員以在地人為主，撥空到學校義務教學，如果埔鹽或其它鄉鎮兒少有興趣，可加入錦成閣共同傳承樂曲。