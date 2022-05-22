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彰化青年管樂團練到快「往生」 今如願實體登台獻藝

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化青年管樂團於今天下午如期在員林演藝廳舉行「和風の頌」巡迴公演。記者簡慧珍／攝影
彰化青年管樂團於今天下午如期在員林演藝廳舉行「和風の頌」巡迴公演。記者簡慧珍／攝影

克服萬難，彰化青年管樂團今日下午如期在員林演藝廳舉行「和風の頌」巡迴公演，演奏取得日方授權的樂曲，洋溢日本風格；彰化縣長王惠美偷得浮生半日閒前往聆聽，表示閉眼欣賞腦際浮現樂曲描繪的日本風景，很有「類旅行」感覺。

今天音樂會採售票制，員林演藝廳遵照中央防疫規定對入場民眾量測體溫，全程戴佩口罩。觀眾席坐了約四成民眾，COVID-19疫情當頭能賣出四成門票，彰化青年管樂團長林庭進、音樂總監陳仲達都很感謝縣政府和鄉親力挺。

音樂會第一首「五月的風」，為日本沖繩島初夏景色而寫，曲風活潑有精神。團長林庭進說，今天表演曲目都是團員票選出來，取得日方授權，是當代非常著名的作品，因為疫情影響停止演出一年多，再不公演將面臨版權授權截止，所以舉辦公演呈現給很多期待已久的樂迷。

縣長王惠美表示，疫情讓民眾錯過許多表演，也無法出國，今天演奏的「和風の頌」曲目都是日本近代管樂作品，透過音樂她和民眾真正感受到「類旅遊」的氛圍，撫慰很想出國玩的心情。

彰化青年管樂團1992年成立，1998年立案，所有演出者很多是從事音樂的老師或相關工作，或純粹愛好音樂，他們利用工作之餘自練及團練，這次規畫5月15日、22日分別在國立彰化生活美學館、縣立員林演藝廳舉辦巡迴公演，上周（15日）採線上演出，演奏4首樂曲，本周在縣政府和文化局大力支持下現場演奏，讓民眾充分享受10+2首樂曲；司儀表示，團員為這次公演真的練到快「往生」，請大家一定要熱烈肯定。

音樂會

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