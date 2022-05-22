廖老大飲料店被查罵「是沒有給紅包嗎？」 台中防疫人員接到網友謾罵電話

賽車界人稱廖老大的廖志賢昨晚在臉書開直播飆罵台中市衛生局，指他開的手搖飲料店被衛生局「選擇性辦案」並指控「是沒有給紅包，還是沒有給保護費？」台中市政府衛生局長曾梓展下午在防疫記者會上針對此澄清，表示如果衛生局人員有不法，請提出檢舉，但若不當指控逾越法律也請適可而止。

廖志賢昨晚在直播中說，他以往曾在南屯加盟一家飲料店，經營了1年多賠了400多萬元，最近他把店名改為「阿娘喂 廖老大茶坊」才3周衛生局人員就兩度上門。他氣憤的說，附近飲料店有4、50家，從來沒聽說曾被這樣查的，先前加盟時也未曾這樣，認為這是針對他而來。廖志賢說，政府依法執政是可以，但為什麼只針對他1家。

曾梓展說，只要有人檢舉立案一定會查察，不查就是凟職，也許業者會抱怨，但這是衛生局常規要做的工作，但其中絕對未收受紅包。

他提出數據說，從去年到現在，對食品業者稽查超過6000家次，其中檢舉陳情案有1819件，在南屯的手搖飲也查了129次，所以絕對沒有針對單一店的問題；只要依相關規定做，就不會有什麼問題。

曾梓展說，這陣子衛生局同仁為了防疫，所有科室、食安處都要動員，如果有人要發動網友癱瘓服務市民的電話，耽誤服務確診者、居家隔離者的時間，對防疫是絕對不利的，對全體市民也是不好的。因此呼籲大家理性對待，不要做逾越法律規範的事情，也勿妨害防疫。

據了解，衛生局今發現確許多網友打來衛生局謾罵，造成前線的防疫人員一直在接這些謾罵的電話，「身心俱疲」，也佔用了防疫人員服務確診者的時間，更造成防疫人員的許多困擾。