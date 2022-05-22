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廖老大飲料店被查罵「是沒有給紅包嗎？」 台中防疫人員接到網友謾罵電話
賽車界人稱廖老大的廖志賢昨晚在臉書開直播飆罵台中市衛生局，指他開的手搖飲料店被衛生局「選擇性辦案」並指控「是沒有給紅包，還是沒有給保護費？」台中市政府衛生局長曾梓展下午在防疫記者會上針對此澄清，表示如果衛生局人員有不法，請提出檢舉，但若不當指控逾越法律也請適可而止。
廖志賢昨晚在直播中說，他以往曾在南屯加盟一家飲料店，經營了1年多賠了400多萬元，最近他把店名改為「阿娘喂 廖老大茶坊」才3周衛生局人員就兩度上門。他氣憤的說，附近飲料店有4、50家，從來沒聽說曾被這樣查的，先前加盟時也未曾這樣，認為這是針對他而來。廖志賢說，政府依法執政是可以，但為什麼只針對他1家。
曾梓展說，只要有人檢舉立案一定會查察，不查就是凟職，也許業者會抱怨，但這是衛生局常規要做的工作，但其中絕對未收受紅包。
他提出數據說，從去年到現在，對食品業者稽查超過6000家次，其中檢舉陳情案有1819件，在南屯的手搖飲也查了129次，所以絕對沒有針對單一店的問題；只要依相關規定做，就不會有什麼問題。
曾梓展說，這陣子衛生局同仁為了防疫，所有科室、食安處都要動員，如果有人要發動網友癱瘓服務市民的電話，耽誤服務確診者、居家隔離者的時間，對防疫是絕對不利的，對全體市民也是不好的。因此呼籲大家理性對待，不要做逾越法律規範的事情，也勿妨害防疫。
據了解，衛生局今發現確許多網友打來衛生局謾罵，造成前線的防疫人員一直在接這些謾罵的電話，「身心俱疲」，也佔用了防疫人員服務確診者的時間，更造成防疫人員的許多困擾。
記者下午查看廖志賢的臉書，發現昨晚激烈發言的直播已經撤下，但下午對飲料店的直播仍顯示位於南屯的廖老大茶坊前仍擠了不少排隊民眾。
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