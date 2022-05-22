快訊

國中會考／各科錯幾題可拿A++ 補教五科分析一次看

注意！北捷明起調整各路線班距 「首班車時間有改變」

周子瑜確診！TWICE一口氣爆三名成員染疫

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中市府免費提供暖心篩劑 盧秀燕：八大類2.5萬人受惠

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
台中市長盧秀燕指出，市府提出「你挺大家，市府挺你」暖心篩劑支持計畫。圖／中市新聞局提供
台中市長盧秀燕指出，市府提出「你挺大家，市府挺你」暖心篩劑支持計畫。圖／中市新聞局提供

台中市政府提出「暖心篩劑支持計畫」將提供八大類人員，一人兩劑免費快篩劑。受惠約2萬5000人，市長盧秀燕表示，基層長照與幼托人員挺市民，市府也要讓他們安心上工。

中部疫情嚴峻，台中市政府提出「暖心篩劑支持計畫」將提供八大類人員免費快篩劑，包括托嬰中心、居家托育、幼兒園、長照機構（含附設日照中心）、康復之家、老福機構（含附設日照中心）、兒少安置機構、身障機構等處服務的工作人員，提供每人2劑快篩。統計這些機構的工作人員數近2萬5千名左右，市府預計會發出近5萬劑快篩，讓他們安心上工。

盧秀燕強調，在疫情嚴峻時，除市府、衛生局、民政局、環保局，跨局處許多公務同仁都在堅守防疫，服務市民之外，還有許多人在兒少或社福機構的第一線，陪同不便的市民、長者對抗疫情，為讓這些工作人員更加安心，市府要執行「你挺大家，市府挺你」暖心篩劑支持計畫。

快篩 疫情 台中市 盧秀燕

延伸閱讀

台中＋7444 盧秀燕：台中5月23日起停實體課一周

台中家長注意！盧秀燕：兒童、青少年BNT預計5月30日開打

相關新聞

廖老大飲料店被查罵「是沒有給紅包嗎？」 台中防疫人員接到網友謾罵電話

賽車界人稱廖老大的廖志賢昨晚在臉書開直播飆罵台中市衛生局，指他開的手搖飲料店被衛生局「選擇性辦案」並指控「是沒有給紅包，...

中市府免費提供暖心篩劑 盧秀燕：八大類2.5萬人受惠

台中市政府提出「暖心篩劑支持計畫」將提供八大類人員，一人兩劑免費快篩劑。受惠約2萬5000人，市長盧秀燕表示，基層長照與...

彰化青年管樂團練到快「往生」 今如願實體登台獻藝

克服萬難，彰化青年管樂團今日下午如期在員林演藝廳舉行「和風の頌」巡迴公演，演奏取得日方授權的樂曲，洋溢日本風格；彰化縣長...

台中3.2萬部電梯2天就1部故障 市府3措施顧升降安全

台中市目前約有3萬2000座電梯，30年以上建物超過40萬棟。消防局統計，去年整年有150件電梯救援案，平均2天就有1案...

南投麒麟潭打造環湖步道 明年元月可望完工

南投縣鹿谷鄉麒麟潭是當地知名景點，但潭區優養化嚴重、周邊設施老舊，日漸失色，公所串連地方透過生態防治法等方式盼改善優養化...

改編星爺諷防疫「九成輕症十分擔心」 網友稱偶像

彰化縣有民眾自行快篩陽性，因不適症狀輕微，不知需不需要前往醫院PCR、叫不到防疫小黃，能不能搭客運去醫院，又能不能先外出...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。