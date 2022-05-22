中市府免費提供暖心篩劑 盧秀燕：八大類2.5萬人受惠

台中市政府提出「暖心篩劑支持計畫」將提供八大類人員，一人兩劑免費快篩劑。受惠約2萬5000人，市長盧秀燕表示，基層長照與幼托人員挺市民，市府也要讓他們安心上工。

中部疫情嚴峻，台中市政府提出「暖心篩劑支持計畫」將提供八大類人員免費快篩劑，包括托嬰中心、居家托育、幼兒園、長照機構（含附設日照中心）、康復之家、老福機構（含附設日照中心）、兒少安置機構、身障機構等處服務的工作人員，提供每人2劑快篩。統計這些機構的工作人員數近2萬5千名左右，市府預計會發出近5萬劑快篩，讓他們安心上工。

盧秀燕強調，在疫情嚴峻時，除市府、衛生局、民政局、環保局，跨局處許多公務同仁都在堅守防疫，服務市民之外，還有許多人在兒少或社福機構的第一線，陪同不便的市民、長者對抗疫情，為讓這些工作人員更加安心，市府要執行「你挺大家，市府挺你」暖心篩劑支持計畫。