南投麒麟潭打造環湖步道 明年元月可望完工

南投縣鹿谷鄉麒麟潭是當地知名景點，但潭區優養化嚴重、周邊設施老舊，日漸失色，公所串連地方透過生態防治法等方式盼改善優養化問題，縣府則投入近5000萬元經費修繕硬體設施，並規劃打造環湖觀景步道，預計明年元月完工。

縣府指出，麒麟潭原是用於農業灌溉的水埤，因環境清幽、山色湖光，名列「南投八大勝景」之一，且坐落日月潭觀光圈太極美地特色區域，屬於「南投山林－茶竹手作體驗旅遊帶」，而被列入縣內觀光整體發展計畫七大軸線之茶香工藝軸。

不過，麒麟潭前幾年因優養化嚴重，潭區布滿藻類，潭面一片青綠，影響生態及農業灌溉取水；另，既有導覽牌示破損、燈具、欄杆、座椅等周邊設施年久失修，使得景點黯然失色，降低民眾觀光遊憩意願，縣府、公所為此投入改善。

鹿谷鄉公所表示，近年嘗試投放天然環保酵素改善水質，並串連當地永隆社區、大水堀休閒農業促進會等民間團體，野放田蚌及奇力魚、大頭鰱、錦鯉等各樣魚種，透過「生態防治法」改善麒麟潭長年優養化問題。

縣府觀光處則表示，去年規劃投入近5000萬元進行麒麟潭整體設施改善工程，除了改善潭區欄杆、燈具、座椅、指示牌、導覽設施等，也將重新鋪設周邊步道地坪，同時將打造環湖觀景步道，並在潭邊設置水岸坐席等讓民眾更親近水景。

而麒麟潭環湖觀景步道預估全長約1300公尺，寬度約1至2.5公尺不等，最快明年元月可完工，並針對周邊環境進行燈光營造及植栽綠美化，屆時搭配潭區生態復育改善成果，可望能讓麒麟潭風華再現，有效帶動地方觀光經濟發展。