改編星爺諷防疫「九成輕症十分擔心」 網友稱偶像

彰化縣有民眾自行快篩陽性，因不適症狀輕微，不知需不需要前往醫院PCR、叫不到防疫小黃，能不能搭客運去醫院，又能不能先外出購買民生用品；彰化縣衛生局長葉彥伯今天表示，外出必須口罩戴好戴滿，不能搭乘大眾運輸工具但可以步行。

黃姓彰化縣民表示，上周五身體發熱但未發燒，有一點咳嗽和喉嚨痛，下班後返家自行快篩果然陽性，防疫規定需由家人開車到醫院，家人剛好都無法載他去，叫防疫小黃結果司機都沒空，防疫規定好像不能搭客運外出，交通不便讓他猶豫要不要到醫院PCR，萬一醫院篩檢確診，他和家人和密切接觸者都要3+4或0+7的居隔，將造成大家生活不方便。

黃姓縣民又表示，自行快篩陽性，若沒到醫院作進一步確認而自動居隔，他不知能否出門購買民生用品備用，如果不能搭客運，為何可以走路出門，走路曝露在外面的時間比搭車還久，這樣不是傳播病毒嗎？他真的不懂防疫政策。

「目前採自主疫調回報，」葉彥伯說，若懷疑確診並有不舒服的症狀，一定要按照中央防疫指引做好防護，想到醫院進一步確認，外出時全程戴口罩，由家人駕駛車輛或搭乘防疫計程車到醫院，或在戶外空放空間步行去醫院，不可搭乘屬於密閉空間的大眾交通工具。

網友在網路討論現今防疫政策，引用星爺（周星馳）的電影作品「唐伯虎點秋香」，影片裡寧王找王府師爺「穿腸對」與唐伯虎對對子的橋段，師爺出對子「一鄉二里共三夫子，不識四書五經六義，竟敢教七八九子，十分大膽」嘲諷假扮華府僕人的唐伯虎，劉姓網友借時事改編唐伯虎的對子為「一篩二線，三加四隔，五包清冠，六天再驗，心情七上八下，九成輕症，十分擔心。」