被疫情害慘！4班車只載61人 彰客部分路線停駛或減班

受新冠肺炎持續緊繃，搭乘客運民眾大幅減少，業者苦哈哈，像彰化客運今天早上從彰化發車到溪頭的4個班次「9路」公車，總共才61人搭乘，從明天（23日）到27日，高中以下採線上教學更是雪上加霜，彰化客運決定在這段期間，針對公路客運部分路線，按假日班次減班或停駛，市區客運也在研議中。

彰化客運為因應疫情及高中職本月23日到27日改採線上教學，針對公路客運9條線班次，行駛假日班表，即學生上下學班次實施減班，包括「6883」台中─溪頭（經高台中站）「台灣好行路線」、「6900」彰化─鹿港（經馬鳴山）、「6906」彰化─水尾（經和美）、「6907」彰化─水尾（經中寮）、「6909」鹿港─草屯（經彰化）、「6917」彰化─南投（經南崗）、「6918」彰化─南投（林子頭）、「6933」鹿港─彰化─台中、「6934」水尾─彰化─鹿港。

至於停駛的路線則有「6870」台中─溪頭（經南投、鹿谷）、「6908」水尾─草屯（經彰化）、「6935」水尾─彰化─台中；「6936」高鐵台中站到鹿港（台灣好行祈福線）、（6936A)高鐵台中站，則行駛平日班表。

彰化客運業務部經理陳錫寬說，停駛的路線或減班班次，主要是乘客嚴重減少，或者有替代路線，才不得不做出因應。

至於市區客運部分，彰化往溪頭的「9路」公車，是很多長青族到溪頭享受森林浴的熱門路線，也因疫情影響，乘客減少，原來每天有5個班次，日前才減為4班，但陳錫寬說，今天周日早上才有61名乘客搭乘，可見受疫情影響的嚴重。