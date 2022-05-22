回應「打龜號」廖老大 台中衛生局：若合規定不必擔心

賽車界人稱「廖老大」的廖志賢昨晚在臉書開直播飆罵台中市衛生局，指他開的手搖飲料店被衛生局「選擇性辦案」，並指控「是沒有給紅包，還是沒有給保護費？」台中市政府上午表示，衛生局平日受到檢舉出勤稽查是業管職責，沒有選擇性的問題，也不可能特定針對店家，店家只要合乎規定都不必過於擔心。

廖志賢昨晚在直播中說，他以往曾在南屯加盟一家飲料店，經營了1年多賠了400多萬元，最近他把店名改為「阿娘喂 廖老大茶坊」才3周衛生局人員就兩度上門。他氣憤的說，附近飲料店有4、50家，從來沒聽說曾被這樣查的，先前加盟時也未曾這樣，認為這是針對他而來。政府依法執政是可以，但為什麼只針對他1家。

衛生局表示，此案經查是有民眾檢舉質疑該業者飲料店是否有食品登錄，以及店內所使用的茶葉、加工品是否來自有工廠登記證的加工廠等食安事項，市府接獲檢舉案後，依照台中市政府及所屬機關處理人民陳情案件作業要點及食安法等相關規定進行食安稽查，並無連續稽查情事。

衛生局說明，此案稽查結果有「未出示體檢報告、冷藏櫃內個人物品未專區放置、未穿戴工作帽」等缺失項目，限期改善日期為5月31日，衛生局食安處將依既有流程，擇期前往複查。

此外，台中市府強調，近日因為防疫量能趨於飽和，衛生局已特意調整平日業務比例，集中在防疫量能之上，呼籲有社會影響力和聲量的業主，能體察基層防疫量能飽和還要加班到半夜服務確診市民的辛勞，把電話線留給服務確診大眾，切莫發動占線阻礙防疫量能。

至於業主因一時氣憤失言，暗示衛生局查緝有收受紅包，台中市政府回應，若屬於無證據之無端指控，可能打擊基層同仁防疫士氣，衛生局基層同仁此時全心面對的任務，「不是無端被指控的收紅包，而是每日加班服務的送防疫包」，謝謝市民朋友共同配合防疫的包容和體諒。

衛生局同時也表示，廖志賢的行為確實有可能觸犯誹謗或妨害名譽等法律責任，但防疫與行政工作本就是以溝通和相互體諒為先，受檢舉店家有抱怨是平日基層同仁執勤常有的事，現階段只呼籲體諒、配合防疫。