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避群聚籲中市府設「免下車PCR得來速」 衛局：規畫中

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
台中市議員羅廷瑋建議市府設置「免下車PCR得來速」。圖／羅廷瑋提供
台中市議員羅廷瑋建議市府設置「免下車PCR得來速」。圖／羅廷瑋提供

台中昨確診個案新增7989例，民眾對PCR需求大幅增加，國民黨市議員羅廷瑋呼籲市府盡速尋找合適場地，以「免下車」的得來速快篩通道因應。他認為13期重劃區就很合適，避免排隊群聚，並加速醫護處理程序，減低工作壓力。衛生局長曾梓展表示，已有此規畫，內部研議中。

台中市政府目前與台中榮總合作，在中央公園設置給藥PCR得來速，每天均開站，發放號碼牌，有親子、長青與身障等四條通道讓民眾坐著等採檢、看診、領抗病毒藥物。另有19家醫院提供「快篩陽得來速」、12家醫院提供「親子得來速」、10家「診所PCR得來速」130家兒童專責診所提供就醫服務，有需求的民眾可就近前往。

羅廷瑋指出，人潮排隊還是有群聚風險，他建議市府可利用「第13期重劃區」作為「車來速PCR通道」的選址地點。重劃區道路目前尚未全面開放，面積大且方正、道路筆直，一旁又有中山醫學大學附設醫院可作為後勤支援單位。羅議員表示，非常時期要有「非常作法」，期盼市府團隊可以盡速決策，重視市民需求，杜絕可能散播疫情的管道。

PCR 重劃區 親子

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