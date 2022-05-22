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彰化田中鎮聯合社區活動中心 競逐2022年建築園冶獎
彰化縣田中鎮市區6里沒合適的居民集會場所，也沒日照中心，鎮公所爭取中央和縣政府、國防部補助興建聯合社區活動中心，接近完工階段，並送件參加2022年建築園冶獎，希望為田中鎮添加新地標。
田中鎮有22里，市中心的東路里、南路里、北路里、中路里，和全鎮最大、市區有5000多名里民的新民里都沒里民活動中心，僅西路里有簡易小型集會所，鎮公所因此2020年爭取福部利和縣政府補助辦理公共服務據點整備田中鎮聯合社區活動中心新建工程計畫，並獲立法委員陳素月協助，獲撥經費3500萬元為市區6里建造大型活動場所。
鎮長洪麗娜今天表示，硬體工程2020年7月發包後動土，硬體工程大致完成，現正裝潢內部，鎮公所向國防部申請睦鄰基金1100萬元，相關計畫案向國防部報告也獲核定補助，將打造一座內外美兼具的聯合社區活動中心，有會議室、研習室也有日照中心，提供鎮民跨齡共間學習與休憩的場域。
田中鎮聯合社區活動中心一樓室內面積約220坪，一至三樓逾600坪，四面採光，座落在連幢式販厝之中顯得造型獨特，鎮公所委託建築設計團隊以田中鎮田野意象為發想設計空間，有蜻蜓、蝴蝶等昆蟲裝置藝術。這幢聯合活動中心目前角逐2022年建築園冶獎，成為田中鎮公所第一幢參加全國建築競賽的建物。
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