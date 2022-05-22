快訊

感染Omicron如何判別是重症？確診怎麼吃好得快？新冠確診常見問題一次看

3成快速死亡、1成死後確診 專家指出防疫醫療3大問題

會考自然／實驗題多、題組跨科融合 考生：難易適中有實作經驗拿高分不難

聽新聞
test
0:00 / 0:00

彰化田中鎮聯合社區活動中心 競逐2022年建築園冶獎

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣田中鎮聯合社區活動中心預定年底前完工啟用。記者簡慧珍／攝影
彰化縣田中鎮聯合社區活動中心預定年底前完工啟用。記者簡慧珍／攝影

彰化縣田中鎮市區6里沒合適的居民集會場所，也沒日照中心，鎮公所爭取中央和縣政府、國防部補助興建聯合社區活動中心，接近完工階段，並送件參加2022年建築園冶獎，希望為田中鎮添加新地標。

田中鎮有22里，市中心的東路里、南路里、北路里、中路里，和全鎮最大、市區有5000多名里民的新民里都沒里民活動中心，僅西路里有簡易小型集會所，鎮公所因此2020年爭取福部利和縣政府補助辦理公共服務據點整備田中鎮聯合社區活動中心新建工程計畫，並獲立法委員陳素月協助，獲撥經費3500萬元為市區6里建造大型活動場所。

鎮長洪麗娜今天表示，硬體工程2020年7月發包後動土，硬體工程大致完成，現正裝潢內部，鎮公所向國防部申請睦鄰基金1100萬元，相關計畫案向國防部報告也獲核定補助，將打造一座內外美兼具的聯合社區活動中心，有會議室、研習室也有日照中心，提供鎮民跨齡共間學習與休憩的場域。

田中鎮聯合社區活動中心一樓室內面積約220坪，一至三樓逾600坪，四面採光，座落在連幢式販厝之中顯得造型獨特，鎮公所委託建築設計團隊以田中鎮田野意象為發想設計空間，有蜻蜓、蝴蝶等昆蟲裝置藝術。這幢聯合活動中心目前角逐2022年建築園冶獎，成為田中鎮公所第一幢參加全國建築競賽的建物。

彰化縣田中鎮聯合社區活動中心參加2022年建築園冶獎競賽。記者簡慧珍／攝影
彰化縣田中鎮聯合社區活動中心參加2022年建築園冶獎競賽。記者簡慧珍／攝影

建築 國防部

延伸閱讀

國中會考／彰化缺考170人 1生考完二節發燒確診

彰化+2807！居隔通知收嘸 衛生局設居家照護團隊查詢網

國中會考／彰化缺考168人 監考老師護目鏡隔離衣上場

新變種病毒BA.2.12.1殺入港社區 蘭桂坊酒店疑出現垂直傳播

相關新聞

不滿飲料店被查 「打龜號」廖老大直播飆罵台中衛生局

賽車界人稱廖老大的廖志賢昨晚在臉書開直播飆罵台中市衛生局，指他開的手搖飲料店被衛生局「選擇性辦案」3周裡兩度登門檢查，還...

疫後農產行銷 南投申請銷陸

南投市青山茶春茶賽昨天頒獎，縣農會總幹事曾明瑞說，受疫情因素，兩岸農產貿易停滯，縣農會已針對南投茶葉等大宗農產品項向大陸...

回應「打龜號」廖老大 台中衛生局：若合規定不必擔心

賽車界人稱「廖老大」的廖志賢昨晚在臉書開直播飆罵台中市衛生局，指他開的手搖飲料店被衛生局「選擇性辦案」，並指控「是沒有給...

避群聚籲中市府設「免下車PCR得來速」 衛局：規畫中

台中昨確診個案新增7989例，民眾對PCR需求大幅增加，國民黨市議員羅廷瑋呼籲市府盡速尋找合適場地，以「免下車」的得來速...

彰化田中鎮聯合社區活動中心 競逐2022年建築園冶獎

彰化縣田中鎮市區6里沒合適的居民集會場所，也沒日照中心，鎮公所爭取中央和縣政府、國防部補助興建聯合社區活動中心，接近完工...

彰化堆置場不到半年 事廢積2千噸

國內事業廢棄物處理供需失衡，彰化縣清除業者在縣內一處工業區未開發的環保設施用地設置暫置場，作為事廢暫時去處，今年以來累積...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。