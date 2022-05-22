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不滿飲料店被查 「打龜號」廖老大直播飆罵台中衛生局

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
廖志賢在臉書開直播飆罵台中市衛生局，指他開的手搖飲料店被衛生局「選擇性辦案」。記者陳宏睿／攝影
廖志賢在臉書開直播飆罵台中市衛生局，指他開的手搖飲料店被衛生局「選擇性辦案」。記者陳宏睿／攝影

賽車界人稱廖老大的廖志賢昨晚在臉書開直播飆罵台中市衛生局，指他開的手搖飲料店被衛生局「選擇性辦案」3周裡兩度登門檢查，還要員工一個月內都得交出健檢資料。他說，附近眾多飲料店，有的開了11年都沒有衛生局上門，何以他開了3周就被兩度上門，「是沒有給紅包，還是沒有給保護費？」

廖志賢日前因改裝製作「打龜號」賽車和大陸網紅「HG杰爺」較勁成名，最近開直播亦吸引上萬臉友觀看，他開的手搖飲店店前更是常有排隊群眾。他昨晚接近凌晨時分，以連續40多分時間飆罵衛生局官員，甚至點名衛生局長，期間多次爆粗口。

廖志賢在直播中呼籲曾朝榮等市議員應出面監督市府，也一度引起市議員江肇國、羅廷瑋主動上線表示會了解此事。新聞局長鄭照新則是凌晨在自己臉書上回應說，衛生局同仁每天服務確診者都不夠用了「請停止這樣的行為」。

廖志賢在直播中說，他以往曾在南屯加盟一家飲料店，經營了1年多賠了400多萬元，最近他把店名改為「阿娘喂 廖老大茶坊」才3周衛生局人員就兩度上門。他氣憤的說，附近飲料店有4、50家，從來沒聽說曾被這樣查的，先前加盟時也未曾這樣，認為這是針對他而來。廖志賢說，政府依法執政是可以，但為什麼只針對他1家。

廖志賢說，即使有人刻意檢舉，也不能針對他1家，要不然今天就檢舉台中市每家飲料店，衛生局要同樣要比照對他這樣去稽查。他要求衛生局應公開稽查他店當天是否只查他1家店。他也向同業喊話，說各人做生意各人努力，希望比照他能讓身心障礙人免加盟金加盟營業。

衛生局長曾梓展一早被問及此事表示還未看影片，尚不瞭解。鄭照新在臉書說「我們都應該虛心了解事實詳細解釋，但若默許不明究理的吃瓜群眾肉搜天天加班防疫顧市民的衛生局長，要打電話『灌爆』衛生局專線，讓確診者的電話更打不進來，我認為這有點過了，請停止這樣的行為。」

「最強菜農」林佳新也在臉書發言表示，「衛生局接到檢舉就是必須出勤稽查，有什麼好說的？要是覺得有人惡意中傷，那只好做好衛生把關而已，要是衛生局基層員工接到檢舉不出勤，是不是直接會被爆料瀆職？直接變相號召打爆衛生局，是不是有點太過了？」

新聞局長鄭照新凌晨在自己臉書上回應說，衛生局同仁每天服務確診者都不夠用了「請停止這樣的行為」。圖／翻攝鄭照新臉書
新聞局長鄭照新凌晨在自己臉書上回應說，衛生局同仁每天服務確診者都不夠用了「請停止這樣的行為」。圖／翻攝鄭照新臉書

衛生局 手搖飲料 直播

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