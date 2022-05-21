聽新聞
test
0:00 / 0:00
白沙屯媽三訪炸彈媽！數萬信徒相隨 清潔隊嚴陣以待清消
「粉紅超跑」白沙屯媽祖今天一路行經埔鹽鄉天德宮、埤頭鄉炸彈媽合興宮等地，數萬信徒仍緊緊相隨，不過疫情當前，沿途也讓各鄉鎮消防隊嚴陣以待，人潮過後就展開清消，希望為大家保平安。
白沙屯媽祖今天清晨7點多就遶境到彰化縣埔鹽鄉，埔鹽鄉長許文萍也一早迎接媽祖，不按牌理出牌的白沙屯媽祖突轉進天德宮，讓許文萍又驚又喜說，她4月就曾夢到媽祖神轎從家裡扛出去，原來是媽祖早就在暗示她，因為她的丈夫也是天德宮主委。
許文萍說，她覺得白沙屯媽祖和「好修」特別有緣，曾停駕過好修國小，此次又在好修村的天德宮停駕，社區民眾今天也出動鼓隊迎接。大家拜媽祖，也要兼顧安全防疫，媽姐鑾轎等人潮隊伍過後，清潔隊人員和清潔車也隨後做大清消。
白沙屯媽祖中午扺達埤頭鄉合興宮，數萬信眾緊緊相隨，擠得水洩不通，媽祖也駐駕到下午2點再往南走，合興宮副總幹事張良文說，白沙屯媽祖似乎也很偏愛合興宮「炸彈媽」，近5年已到合興宮駐駕3次，也讓當地居民特別期待。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言