快訊

突襲式徵召張善政選桃園 朱立倫也道歉了

看片不用再動手快轉 YouTube新增這功能堪稱「懶人福音」

張善政道歉⋯羅智強回應「個人委屈不重要」 明宣布新計畫

聽新聞
test
0:00 / 0:00

白沙屯媽三訪炸彈媽！數萬信徒相隨 清潔隊嚴陣以待清消

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導
白沙屯媽祖今天中午扺達埤頭鄉合興宮，數萬信眾緊緊相隨，擠得水洩不通，近5年來粉紅超跑已到合興宮駐駕3次，也讓當地居民特別期待。圖／民眾提供
白沙屯媽祖今天中午扺達埤頭鄉合興宮，數萬信眾緊緊相隨，擠得水洩不通，近5年來粉紅超跑已到合興宮駐駕3次，也讓當地居民特別期待。圖／民眾提供

「粉紅超跑」白沙屯媽祖今天一路行經埔鹽鄉天德宮、埤頭鄉炸彈媽合興宮等地，數萬信徒仍緊緊相隨，不過疫情當前，沿途也讓各鄉鎮消防隊嚴陣以待，人潮過後就展開清消，希望為大家保平安。

白沙屯媽祖今天清晨7點多就遶境到彰化縣埔鹽鄉，埔鹽鄉長許文萍也一早迎接媽祖，不按牌理出牌的白沙屯媽祖突轉進天德宮，讓許文萍又驚又喜說，她4月就曾夢到媽祖神轎從家裡扛出去，原來是媽祖早就在暗示她，因為她的丈夫也是天德宮主委。

許文萍說，她覺得白沙屯媽祖和「好修」特別有緣，曾停駕過好修國小，此次又在好修村的天德宮停駕，社區民眾今天也出動鼓隊迎接。大家拜媽祖，也要兼顧安全防疫，媽姐鑾轎等人潮隊伍過後，清潔隊人員和清潔車也隨後做大清消。

白沙屯媽祖中午扺達埤頭鄉合興宮，數萬信眾緊緊相隨，擠得水洩不通，媽祖也駐駕到下午2點再往南走，合興宮副總幹事張良文說，白沙屯媽祖似乎也很偏愛合興宮「炸彈媽」，近5年已到合興宮駐駕3次，也讓當地居民特別期待。

白沙屯媽祖今天清晨7點多就遶境到彰化縣埔鹽鄉，並停駕好修村的天德宮，埔鹽鄉長許文萍也一早迎接媽祖。圖／翻攝許文萍臉書
白沙屯媽祖今天清晨7點多就遶境到彰化縣埔鹽鄉，並停駕好修村的天德宮，埔鹽鄉長許文萍也一早迎接媽祖。圖／翻攝許文萍臉書
白沙屯媽祖今天中午扺達埤頭鄉合興宮，數萬信眾緊緊相隨，擠得水洩不通，近5年來粉紅超跑已到合興宮駐駕3次，也讓當地居民特別期待。圖／民眾提供
白沙屯媽祖今天中午扺達埤頭鄉合興宮，數萬信眾緊緊相隨，擠得水洩不通，近5年來粉紅超跑已到合興宮駐駕3次，也讓當地居民特別期待。圖／民眾提供
「粉紅超跑」白沙屯媽祖今天一路行經埔鹽鄉天德宮、埤頭鄉炸彈媽合興宮等地，不過疫情當前，沿途也讓各鄉鎮消防隊嚴陣以待，人潮過後就展開清消，希望為大家保平安。圖／翻攝許文萍臉書
「粉紅超跑」白沙屯媽祖今天一路行經埔鹽鄉天德宮、埤頭鄉炸彈媽合興宮等地，不過疫情當前，沿途也讓各鄉鎮消防隊嚴陣以待，人潮過後就展開清消，希望為大家保平安。圖／翻攝許文萍臉書

白沙屯媽祖 炸彈

延伸閱讀

白沙屯媽祖到雲林 今晚駐駕崙背奉天宮

總統原訂周日北港朝天宮迎接白沙屯媽並揭匾 因故取消

白沙屯媽祖今日起駕　Toyota營業所第9次恭迎粉紅超跑駐駕

白沙屯媽祖「粉紅超跑」急行軍 今早領信徒抵台中海線

相關新聞

白沙屯媽三訪炸彈媽！數萬信徒相隨 清潔隊嚴陣以待清消

「粉紅超跑」白沙屯媽祖今天一路行經埔鹽鄉天德宮、埤頭鄉炸彈媽合興宮等地，數萬信徒仍緊緊相隨，不過疫情當前，沿途也讓各鄉鎮...

台中和平「快篩陽視同確診」 盧秀燕：送藥物、快篩上山

台中市長盧秀燕今天說，台中市和平區路途遙遠，民眾若需抗病毒藥物需下山PCR，市府啟動「照護和平計畫」，邀多名立委積極爭取...

彰化+2807！居隔通知收嘸 衛生局設居家照護團隊查詢網

彰化今天新增2807例新冠肺炎確診個案，因昨天白沙屯媽進香隊伍進到彰化，各鄉鎮立即進行預防性大清消，因持續有民眾向衛生局...

疫情燒 中央公園篩檢人潮綿延數百公尺

國內疫情持續延燒，今天單日確診人數達84587人，死亡人數59人，許多民眾利用週末前往台中市中央公園「PCR給藥得來速」...

近2萬戶受惠 盧秀燕：低收入戶快篩劑免申請補助500元

台中市長盧秀燕今天說，台中今新增7989例確診。有鑑於疫情持續攀升，購買快篩劑對部分家庭而言是一筆額外負擔，台中市政府「...

影／彰化縣長籲中央快提紓困 也喊話企業幫勞工加薪

彰化縣政府今天在員林國小舉辦今年第三場就業博覽會，縣長王惠美除了呼籲企業多給勞工加薪，讓更多勞工願意留在地方打拚，也建請...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。