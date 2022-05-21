白沙屯媽三訪炸彈媽！數萬信徒相隨 清潔隊嚴陣以待清消

「粉紅超跑」白沙屯媽祖今天一路行經埔鹽鄉天德宮、埤頭鄉炸彈媽合興宮等地，數萬信徒仍緊緊相隨，不過疫情當前，沿途也讓各鄉鎮消防隊嚴陣以待，人潮過後就展開清消，希望為大家保平安。

白沙屯媽祖今天清晨7點多就遶境到彰化縣埔鹽鄉，埔鹽鄉長許文萍也一早迎接媽祖，不按牌理出牌的白沙屯媽祖突轉進天德宮，讓許文萍又驚又喜說，她4月就曾夢到媽祖神轎從家裡扛出去，原來是媽祖早就在暗示她，因為她的丈夫也是天德宮主委。

許文萍說，她覺得白沙屯媽祖和「好修」特別有緣，曾停駕過好修國小，此次又在好修村的天德宮停駕，社區民眾今天也出動鼓隊迎接。大家拜媽祖，也要兼顧安全防疫，媽姐鑾轎等人潮隊伍過後，清潔隊人員和清潔車也隨後做大清消。