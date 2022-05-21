每年可破碎萬噸廢樹枝 中市府斥千萬建東勢綠資材中心

台中市每年約有1萬公噸廢樹枝產生，市府為將這些資源再次有效利用，在文山、大甲建設綠資材中心後，今更斥資3800萬元，打造東勢綠資材中心，今舉行開工動土儀式，預計明年底完工，實踐綠色永續目標。

台中市每年約產有1萬公噸廢樹枝，為可回收再循環利用的資源，但時常遭丟棄至焚化爐處理，相當浪費；台中市政府已於文山(屯)、大甲區(海)規劃一座綠資材中心，「東勢綠資材中心」將補足台中「山」的區域，就近接受鄰近區域的廢樹枝資源。

「東勢綠資材中心」斥資3800萬元打造，每月可破碎量約1000公噸，未來將有效解決廢樹枝問題，讓廢樹枝能夠被妥善再被利用，預計明年底可完工；中市環保局長陳宏益提到，成立東勢綠資材中心，就是要給山城區的廢樹枝一個正確的去化管道，讓廢樹枝能夠被妥善再利用

環保局設施大隊長蔡德一指出，「東勢綠資材中心」有別於一般廠房建築以鐵皮屋建置呈現，現場保留百餘棵老樹的同時，使建築融入周遭自然環境，並使用綠建材標章產品，及將土方於基地內平衡使用，已取得財團法人台灣建築中心候選綠建築黃金級的評定，將人、建築物與大自然親密連結在一起。