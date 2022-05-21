快訊

「無敵星星」保護力引討論 羅一鈞曝細節：效果見仁見智

泰國羽賽／險勝好友依瑟儂 戴資穎明與陳雨菲爭冠拚復仇

華視新聞又出包！ 字幕出現火星文網友瘋解碼

每年可破碎萬噸廢樹枝 中市府斥千萬建東勢綠資材中心

聯合報／ 記者劉柏均／台中即時報導
中市「東勢綠資材中心」斥資3800萬元打造，每月可破碎量約1000公噸，今動工，預計明年底完工。圖／台中市政府提供
中市「東勢綠資材中心」斥資3800萬元打造，每月可破碎量約1000公噸，今動工，預計明年底完工。圖／台中市政府提供

台中市每年約有1萬公噸廢樹枝產生，市府為將這些資源再次有效利用，在文山、大甲建設綠資材中心後，今更斥資3800萬元，打造東勢綠資材中心，今舉行開工動土儀式，預計明年底完工，實踐綠色永續目標。

台中市每年約產有1萬公噸廢樹枝，為可回收再循環利用的資源，但時常遭丟棄至焚化爐處理，相當浪費；台中市政府已於文山(屯)、大甲區(海)規劃一座綠資材中心，「東勢綠資材中心」將補足台中「山」的區域，就近接受鄰近區域的廢樹枝資源。

「東勢綠資材中心」斥資3800萬元打造，每月可破碎量約1000公噸，未來將有效解決廢樹枝問題，讓廢樹枝能夠被妥善再被利用，預計明年底可完工；中市環保局長陳宏益提到，成立東勢綠資材中心，就是要給山城區的廢樹枝一個正確的去化管道，讓廢樹枝能夠被妥善再利用

環保局設施大隊長蔡德一指出，「東勢綠資材中心」有別於一般廠房建築以鐵皮屋建置呈現，現場保留百餘棵老樹的同時，使建築融入周遭自然環境，並使用綠建材標章產品，及將土方於基地內平衡使用，已取得財團法人台灣建築中心候選綠建築黃金級的評定，將人、建築物與大自然親密連結在一起。

環保局長陳宏益說，過去很多資源都被錯置，像是廢樹枝不應該直接丟進焚化爐處理，它是可以再利用的資源。東勢綠資材中心蓋在東勢區清潔隊資源回收場區內，是全台灣第一個蓋出黃金級綠建築的清潔隊部，也是以實際行動及資源來照顧第一線辛苦的基層清潔隊同仁。

中市「東勢綠資材中心」斥資3800萬元打造，每月可破碎量約1000公噸，今動工，預計明年底完工。圖／台中市政府提供
中市「東勢綠資材中心」斥資3800萬元打造，每月可破碎量約1000公噸，今動工，預計明年底完工。圖／台中市政府提供

綠建築 台中市 焚化爐

延伸閱讀

台中首季空品創同期新低 環局：有信心年底達國家標準

AI抓烏賊車 科技執法助減碳 台中市政府獲「2022全球智慧50大獎」

台中東大溪雨後魚群又暴斃 環保局：一個月抓到害群之馬

花生殼、生豬肉算熟廚餘？ 中市民：每天考分類好難

相關新聞

台中和平「快篩陽視同確診」 盧秀燕：送藥物、快篩上山

台中市長盧秀燕今天說，台中市和平區路途遙遠，民眾若需抗病毒藥物需下山PCR，市府啟動「照護和平計畫」，邀多名立委積極爭取...

彰化+2807！居隔通知收嘸 衛生局設居家照護團隊查詢網

彰化今天新增2807例新冠肺炎確診個案，因昨天白沙屯媽進香隊伍進到彰化，各鄉鎮立即進行預防性大清消，因持續有民眾向衛生局...

疫情燒 中央公園篩檢人潮綿延數百公尺

國內疫情持續延燒，今天單日確診人數達84587人，死亡人數59人，許多民眾利用週末前往台中市中央公園「PCR給藥得來速」...

近2萬戶受惠 盧秀燕：低收入戶快篩劑免申請補助500元

台中市長盧秀燕今天說，台中今新增7989例確診。有鑑於疫情持續攀升，購買快篩劑對部分家庭而言是一筆額外負擔，台中市政府「...

影／彰化縣長籲中央快提紓困 也喊話企業幫勞工加薪

彰化縣政府今天在員林國小舉辦今年第三場就業博覽會，縣長王惠美除了呼籲企業多給勞工加薪，讓更多勞工願意留在地方打拚，也建請...

事廢去化無處 彰化工業區設暫置場 不到半年累積2千噸

國內事業廢棄物處理供需失衡，彰化縣清除業者在縣內工業區未開發的環保設施用地設置暫置場，作為事廢暫時的去處，今年以來累積堆...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。