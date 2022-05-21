台中和平「快篩陽視同確診」 盧秀燕：送藥物、快篩上山

台中市長盧秀燕今天說，台中市和平區路途遙遠，民眾若需抗病毒藥物需下山PCR，市府啟動「照護和平計畫」，邀多名立委積極爭取和平偏鄉納入「快篩陽視同確診」，今衛福部長陳時中宣布原住民族及離島地區納入，預計下周一5月23日上路，台中市和平區也適用。市府也已將抗病毒藥物、快篩劑等都送上和平。

盧秀燕說明，和平地民眾購買快篩都不太容易，何況偏遠地區的民眾，如果快篩陽性後才能做PCR，PCR篩檢後才能給予抗病毒藥物，路途遙遠令人折騰，因此她多次呼籲中央將「偏鄉、原鄉」納入「快篩陽視同確診」的政策，這是因應疫情的即時處置，也是偏遠地區的急迫需求，尤其台中幅員遼闊，非常需要。

盧秀燕指出，目前台中市和平區累積140人確診，當中路途最遙遠的大梨山地區也有19人確診，此她特別拜託立委江啟臣、高金素梅、孔文吉、鄭天財等人幫忙，經委員們昨拜訪衛福部長陳時中，爭取偏遠、原鄉納入「快篩陽視同確診」的政策，陳時中今宣布原住民族及離島地區居民納入「快篩陽視同確診」，台中市和平區也適用。

盧秀燕重申，過去在中央政策宣布前，市府已提早啟動「照護和平計畫」，除了請託立委向中央發聲外，市府也準備足量的快篩試劑、PCR試劑與相關藥物送上和平，今天中午梨山衛生所已經為快篩陽民眾PCR篩檢，「快篩陽視同確診」下周上路後，和平區確診民眾能就近到衛生所問診、給藥，即時處置、即時照護。市府會努力守護所有市民，大家風雨同行，一起努力，撐過疫情。