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彰化+2807！居隔通知收嘸 衛生局設居家照護團隊查詢網

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導
白沙屯媽祖進香行經彰化，清潔隊進行大清消。圖／彰化縣府提供
白沙屯媽祖進香行經彰化，清潔隊進行大清消。圖／彰化縣府提供

彰化今天新增2807例新冠肺炎確診個案，因昨天白沙屯媽進香隊伍進到彰化，各鄉鎮立即進行預防性大清消，因持續有民眾向衛生局反映收不到居隔通知，衛生局長葉彥伯指出，許多採檢者在醫院填錯地址電話也讓疫調人員很困擾，建議縣民可以上居家照護團隊查詢自己被分派到哪一個醫療院所。

白沙屯媽祖進香昨天彰化一直到今天，因疫情嚴峻，縣府考量媽祖繞境信眾人流龐大，行經路線無固定路徑，環保局請各鄉鎮市消毒大隊待命，預備消毒人力及量能，於繞境後進行消毒作業，昨夜伸港公所消毒大隊在人流退散後連夜進行消毒作業。

針對居隔通知問題，葉彥伯說，彰化每天確診數中約有2成是在外縣市醫院採檢確診，戶籍在彰化的民眾，最後資料轉到彰化衛生局，但發現許多人在外縣市快篩站採檢居住地和電話資料不正確或空白，疫調人員找不到人，電子隔離治療單也發不出去。

葉彥伯指出，為改善這些問題，會先用簡訊通知確診者，請他們盡速到連結網址填報隔離治療居住地址，衛生局會幫忙在系統修改，若民眾沒回簡訊，聯絡不上，就會依身分證號碼分派到居家照護團隊，民眾可以自己透過衛生局居家照護團隊查詢網頁找醫療院所。

衛生局 彰化 白沙屯媽祖

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