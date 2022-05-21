近2萬戶受惠 盧秀燕：低收入戶快篩劑免申請補助500元

台中市長盧秀燕今天說，台中今新增7989例確診。有鑑於疫情持續攀升，購買快篩劑對部分家庭而言是一筆額外負擔，台中市政府「溫暖助防疫」，即日起推出台中市低收入戶快篩試劑補助金措施，將提供2萬戶低收入戶每戶500元，免申請，直接入帳戶，補助5劑快篩試劑費用，減輕家庭負擔。

盧秀燕說明，針對新冠肺炎每天確診數持續攀升，快篩試劑用量非常大，對部分家庭來說，快篩試劑費用是一筆額外負擔；對此，市府推出台中市低收入戶快篩試劑補助金措施，符合資格的民眾不需要申請，款項會自動匯入戶頭，補助對象為社會局今年核定的低收入戶，共有1萬9626戶，每戶500元，等於5劑快篩試劑的費用，總經費約1000萬元，希望減輕低收入戶負擔。

有關居家照護統計，盧秀燕說，截至今日上午10時，已送出6萬7384人評估，其中5萬7090人(84.72%)已收案居家照護，累計健康關懷19萬6070人次，視訊診察5396人，送藥到府1641人，解除隔離3萬113人。