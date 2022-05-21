快訊

台積電就是威！星巴克聯名35週年「護國神杯」網炒天價曝光

蔡蘇體制穩固 派系生態重組 英蘇、非英蘇2大勢力成形

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／彰化縣長籲中央快提紓困 也喊話企業幫勞工加薪

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導
彰化縣政府今天在員林國小舉辦今年第三場就業博覽會，彰化縣長王惠美感謝企業提供工作機會，也呼籲企業多給勞工加薪。
彰化縣政府今天在員林國小舉辦今年第三場就業博覽會，彰化縣長王惠美感謝企業提供工作機會，也呼籲企業多給勞工加薪。

彰化縣政府今天在員林國小舉辦今年第三場就業博覽會，縣長王惠美除了呼籲企業多給勞工加薪，讓更多勞工願意留在地方打拚，也建請中央應儘快提出相關紓困方案，讓在疫情中生計受影響的各行各業及民眾能度過難關，有更正常的生活。

今天在員林國小舉辦的就業博覽會，一早就湧進許多求職民眾，王惠美表示，受疫情影響，有非常多的民眾需要另尋新工作，也一直有很多企業跟縣府反映急需大量人才，因此縣府如期舉辦此次大型徵才媒合就業博覽會，共有38家廠商參與徵才，其中有10家是上市櫃公司，共提供1800個以上就業機會。

她說，就業博覽會中不乏全國知名企業，如矽品精密於今年在二林中科園區設廠，提供500多個職缺；頎邦科技、銀泰科技、天工精密等超過100個以上職缺，其中武漢機械更祭出最高月薪6萬7800元薪資，希望讓縣民都能找到理想的工作，讓廠商找到好人才，在地幸福就業。

王惠美也呼籲中央應儘早提出紓困相關方案，因為不論服務業、觀光等行業員工都受到疫情很大影響。而這次徵才廠商職缺月薪至少都達2萬7000元以上，雖然可能仍不如人意，但已比基本工資25250元還高，她也拜託企業廠商，應持續不斷幫勞工加薪，才能留得住勞工在地就業。

彰化縣府勞工處長何俊昇表示，此次有機械公司提出高達6萬7800元薪資，要徵的是CNC沖床、洗床、磨床設計工程師，這類機械工程師其實長久以來都在搶人才。

何俊昇說，為了鼓勵青年留在彰化就業，縣府今年也推出青年創薪加倍領獎勵試辦計畫，對象是設籍彰化縣年滿18至29歲應屆畢業青年，可至縣府所屬8個就業服務台辦理求職登記，經推介至公司面試媒合成功，以按月計酬全時工作受僱，且薪資達2萬7000元以上，並連續受僱同一雇主滿30日以上，即按月發給1500元，最高發給6個月，希望能為青年朋友加薪以留住縣內優秀青年人才。

彰化縣政府今天在員林國小舉辦今年第三場就業博覽會，一大早就湧進許多求職民眾，彰化縣長王惠美也到場為求職民眾打氣。記者林宛諭／攝影
彰化縣政府今天在員林國小舉辦今年第三場就業博覽會，一大早就湧進許多求職民眾，彰化縣長王惠美也到場為求職民眾打氣。記者林宛諭／攝影
彰化縣政府今天在員林國小舉辦今年第三場就業博覽會，一大早就湧進許多求職民眾。記者林宛諭／攝影
彰化縣政府今天在員林國小舉辦今年第三場就業博覽會，一大早就湧進許多求職民眾。記者林宛諭／攝影
彰化縣政府今天在員林國小舉辦今年第三場就業博覽會，一大早就湧進許多求職民眾，彰化縣長王惠美也到場為求職民眾打氣。記者林宛諭／攝影
彰化縣政府今天在員林國小舉辦今年第三場就業博覽會，一大早就湧進許多求職民眾，彰化縣長王惠美也到場為求職民眾打氣。記者林宛諭／攝影
彰化縣政府今天在員林國小舉辦今年第三場就業博覽會，一大早就湧進許多求職民眾。記者林宛諭／攝影
彰化縣政府今天在員林國小舉辦今年第三場就業博覽會，一大早就湧進許多求職民眾。記者林宛諭／攝影

青年 疫情

延伸閱讀

國中會考明登場 彰化102名學生確診無法參加

彰化停課急轉彎 王惠美：學生有需要還是可到校

家長疫情恐慌籲停課 彰化教育處：保持彈性、時候未到

彰化+2035確診 葉彥伯：到達高峰言之過早

相關新聞

台14甲取消高乘載 南投客運下月減班

國內疫情蔓延快速，加上梅雨季持續降雨，合歡山杜鵑花季最近退燒，公路總局第二區工程處昨天表示，因山區連續下雨路況難以掌握，...

影／彰化縣長籲中央快提紓困 也喊話企業幫勞工加薪

彰化縣政府今天在員林國小舉辦今年第三場就業博覽會，縣長王惠美除了呼籲企業多給勞工加薪，讓更多勞工願意留在地方打拚，也建請...

事廢去化無處 彰化工業區設暫置場 不到半年累積2千噸

國內事業廢棄物處理供需失衡，彰化縣清除業者在縣內工業區未開發的環保設施用地設置暫置場，作為事廢暫時的去處，今年以來累積堆...

顏清標3弟顏清山昨夜病逝 顏家哀痛低調不回應

大甲鎮瀾宮董事長顏清標3弟顏清山，昨晚因肝癌擴散至肺部，送醫搶救不治，最後由家人陪伴，於家中安詳辭世，享年57歲；顏清山...

東豐快都市計畫再公展說明會 廣納建議送中央審議

台中市政府辦理「東勢─豐原生活圈快速道路工程」都市計畫變更再公展說明會，昨在石岡區石岡里活動中心、豐原區公所召開2場說明...

覓新址裝修 台中就服站今年底營運

台中市勞工局長張大春今天說，台中市政府今年底委辦台中就業服務中心業務，市府選定距離原址不到兩百公尺的中區市府路中華電信大...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。