影／彰化縣長籲中央快提紓困 也喊話企業幫勞工加薪

彰化縣政府今天在員林國小舉辦今年第三場就業博覽會，縣長王惠美除了呼籲企業多給勞工加薪，讓更多勞工願意留在地方打拚，也建請中央應儘快提出相關紓困方案，讓在疫情中生計受影響的各行各業及民眾能度過難關，有更正常的生活。

今天在員林國小舉辦的就業博覽會，一早就湧進許多求職民眾，王惠美表示，受疫情影響，有非常多的民眾需要另尋新工作，也一直有很多企業跟縣府反映急需大量人才，因此縣府如期舉辦此次大型徵才媒合就業博覽會，共有38家廠商參與徵才，其中有10家是上市櫃公司，共提供1800個以上就業機會。

她說，就業博覽會中不乏全國知名企業，如矽品精密於今年在二林中科園區設廠，提供500多個職缺；頎邦科技、銀泰科技、天工精密等超過100個以上職缺，其中武漢機械更祭出最高月薪6萬7800元薪資，希望讓縣民都能找到理想的工作，讓廠商找到好人才，在地幸福就業。

王惠美也呼籲中央應儘早提出紓困相關方案，因為不論服務業、觀光等行業員工都受到疫情很大影響。而這次徵才廠商職缺月薪至少都達2萬7000元以上，雖然可能仍不如人意，但已比基本工資25250元還高，她也拜託企業廠商，應持續不斷幫勞工加薪，才能留得住勞工在地就業。

彰化縣府勞工處長何俊昇表示，此次有機械公司提出高達6萬7800元薪資，要徵的是CNC沖床、洗床、磨床設計工程師，這類機械工程師其實長久以來都在搶人才。