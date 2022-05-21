事廢去化無處 彰化工業區設暫置場 不到半年累積2千噸

國內事業廢棄物處理供需失衡，彰化縣清除業者在縣內工業區未開發的環保設施用地設置暫置場，作為事廢暫時的去處，今年以來累積堆置約2千噸的一般事廢，快達到第一期2500噸預計容量；縣內專門處理事廢的焚化爐建置中，將延緩啟用，預計事廢暫置場使用時間將再延長。

高雄去年停收縣市事業廢棄物，影響各縣市事廢去化，各縣市陸續收到陳情事廢無處去，也造成市場上漫天喊價，廢棄物濫倒亂象層出不窮。

彰化縣府環保局長江培根說，去年開始協調事廢主管機關工業局在縣內工業區合法用地施作暫置場，由彰化廢棄物清除處理公會租地、並建設相關設施，會員一起負擔建設成本，也必須繳交履約保證金，業者若未做後續處理，確保有經費代為處理。

針對事廢去化，環保局已重新調配溪州焚化爐的處理餘量，優先收易產生腐敗的事業廢棄物，目前在暫置場的事廢以不會發臭的工廠生活垃圾，以及不易分解的事廢為主。

江培根強調，事廢若能處理就不要暫置，且業者需要將廢棄物打包壓縮整齊堆疊，在每個小區還要覆蓋網子妥善存放；原本預計豐堉資源公司今年底在彰濱工業區建設的焚化爐可運轉，緩解事廢處理問題，但受疫情影響確定至少要到明年中；縣內事廢暫置場用地5公頃，若全區建設使用約可容納8萬噸的事業廢棄物，公會陸續建置中。