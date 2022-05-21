顏清標3弟顏清山昨夜病逝 顏家哀痛低調不回應

大甲鎮瀾宮董事長顏清標3弟顏清山，昨晚因肝癌擴散至肺部，送醫搶救不治，最後由家人陪伴，於家中安詳辭世，享年57歲；顏清山曾任顏莉敏、顏寬恆聯合服務處主任，對此顏莉敏辦公室表示，此為家務事，不便說明。

大甲鎮瀾宮董事長顏清前年因肝癌、肝硬化至高雄長庚醫院換肝，弟弟顏清山也遭肝癌纏身多年，治療多年，但前年又再長出腫瘤，顏清標安排下接受治療，但近日狀況不佳，昨夜在家人陪伴下，於家中安詳辭世。

顏清標於家中兄弟排行老大，再有老二顏清通、老三顏清金，再來就是台中海線人稱「四哥」的老四顏清山；據了解，顏清標很疼愛顏清山，但管教也嚴厲，讓他擔任前立委顏寬恒、副議長顏莉敏聯合服務處主任，協助選民服務；顏莉敏辦公室表示，此為家務事，不便說明。