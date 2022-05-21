東豐快都市計畫再公展說明會 廣納建議送中央審議

台中市政府辦理「東勢─豐原生活圈快速道路工程」都市計畫變更再公展說明會，昨在石岡區石岡里活動中心、豐原區公所召開2場說明會。都發局表示，透過說明會廣泛蒐集地方民意，相關意見將提送內政部都市計畫委員會審議參考。

都發局說明，本案經內政部都市計畫委員會的會議決議，新增或超出原公開展覽範圍者，依規補辦公開展覽及說明會，並會同地政局及建設局機關代表出席說明。

昨天舉辦石岡與豐原場次，市民朋友除關心都市計畫辦理進度，也針對工程設計及工程相關作業，與豐原端隧道洞口興建周邊環境的整體排水系統影響等，充分表達意見，希望能獲得具體保障，市議員陳清龍、九房里長張鴻斌也到場關心。

都發局指出，現場向民眾說明後續都市計畫辦理進度﹑陳情人提出意見的處理程序及陳情列席內政部都市計畫委員會說明規定等，並由建設局針對計畫路線與工程發包作業，以及後續土地協議價購與徵收程序進行說明，對市民提出的疑問逐一解釋釐清。

都發局強調，此次說明會採實體舉行，並同步於都發局FB粉絲專頁進行直播，未出席現場會議或未及時觀看直播內容者，仍可在都發局臉書觀看說明會錄影內容或至都發局網頁下載書圖內容瀏覽。

此案再公展期間，民眾如有相關意見，可以書面載明姓名（單位）、聯絡地址及建議事項、變更位置理由、地籍圖說等，郵寄至都發局或傳真04-2327-3118。