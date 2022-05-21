快訊

台大申請入學還未改為全書審 專家教戰：2類學生最具優勢

鄧振中、戴琪泰國會晤 未來數周內將再次會談

歐美病例頻傳 猴痘是什麼？有多嚴重？問題一次看

聽新聞
test
0:00 / 0:00

東豐快都市計畫再公展說明會 廣納建議送中央審議

聯合報／ 記者林佩均／台中即時報導
東豐快速道路都市計畫再公展說明會，市府廣納各方建議送中央審議。圖／台中市都發局提供
東豐快速道路都市計畫再公展說明會，市府廣納各方建議送中央審議。圖／台中市都發局提供

台中市政府辦理「東勢─豐原生活圈快速道路工程」都市計畫變更再公展說明會，昨在石岡區石岡里活動中心、豐原區公所召開2場說明會。都發局表示，透過說明會廣泛蒐集地方民意，相關意見將提送內政部都市計畫委員會審議參考。

都發局說明，本案經內政部都市計畫委員會的會議決議，新增或超出原公開展覽範圍者，依規補辦公開展覽及說明會，並會同地政局及建設局機關代表出席說明。

昨天舉辦石岡與豐原場次，市民朋友除關心都市計畫辦理進度，也針對工程設計及工程相關作業，與豐原端隧道洞口興建周邊環境的整體排水系統影響等，充分表達意見，希望能獲得具體保障，市議員陳清龍、九房里長張鴻斌也到場關心。

都發局指出，現場向民眾說明後續都市計畫辦理進度﹑陳情人提出意見的處理程序及陳情列席內政部都市計畫委員會說明規定等，並由建設局針對計畫路線與工程發包作業，以及後續土地協議價購與徵收程序進行說明，對市民提出的疑問逐一解釋釐清。

都發局強調，此次說明會採實體舉行，並同步於都發局FB粉絲專頁進行直播，未出席現場會議或未及時觀看直播內容者，仍可在都發局臉書觀看說明會錄影內容或至都發局網頁下載書圖內容瀏覽。

此案再公展期間，民眾如有相關意見，可以書面載明姓名（單位）、聯絡地址及建議事項、變更位置理由、地籍圖說等，郵寄至都發局或傳真04-2327-3118。

都發局說，「變更台中市豐潭雅神地區都市計畫主要計畫（配合東勢─豐原生活圈快速道路工程）案」及「變更石岡水壩特定區計畫（配合東勢─豐原生活圈快速道路工程）案」書圖資料可於都發局網站下載閱覽（https://www.ud.taichung.gov.tw/2044377/post）。

東豐快都市計畫再公展說明會，石岡場次民眾出席。圖／台中市都發局提供
東豐快都市計畫再公展說明會，石岡場次民眾出席。圖／台中市都發局提供
東豐快都市計畫再公展說明會，豐原場次民眾出席。圖／台中市都發局提供
東豐快都市計畫再公展說明會，豐原場次民眾出席。圖／台中市都發局提供

都市計畫 內政部 直播

延伸閱讀

往豐原、東勢更方便了　國4豐勢交流道東匝道30日通車

中市府攜手廉政署、檢察署及4所大學簽合作意向

桃園楊梅這活動中心工程吵不停 市府管不好盼不到完工？

新竹縣積極佈建污水下水道 獲內政部評鑑2大獎

相關新聞

台14甲取消高乘載 南投客運下月減班

國內疫情蔓延快速，加上梅雨季持續降雨，合歡山杜鵑花季最近退燒，公路總局第二區工程處昨天表示，因山區連續下雨路況難以掌握，...

國中會考今天登場 中一中考場嚴密防疫

近20萬名考生報考的國中會考今天登場，由於疫情不斷升溫，各考場嚴重戒備，一早考生進入台中一中校區時，均需在門口量測額溫及...

東豐快都市計畫再公展說明會 廣納建議送中央審議

台中市政府辦理「東勢─豐原生活圈快速道路工程」都市計畫變更再公展說明會，昨在石岡區石岡里活動中心、豐原區公所召開2場說明...

覓新址裝修 台中就服站今年底營運

台中市勞工局長張大春今天說，台中市政府今年底委辦台中就業服務中心業務，市府選定距離原址不到兩百公尺的中區市府路中華電信大...

疫情衝擊 中彰投3千人放無薪假

新冠疫情颳起無薪假浪潮，中彰投三縣市統計已有477家企業放無薪假、近3千名勞工受影響，觀光、餐飲、服務業是重災區，以觀光...

白沙屯媽狂走70公里 天黑駐駕鹿港海埔派出所湧進信眾

苗栗白沙屯拱天宮媽祖展開8天7夜的進香行程，今天凌晨起駕一路急行南下，從伸港往線西進到鹿港鎮，晚間7點半左右，決定到鹿港...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。