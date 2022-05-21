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覓新址裝修 台中就服站今年底營運

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
台中市政府裝修「台中就業服務站」工程昨天開工，預計年底營運，無縫接軌提供民眾就業服務。圖／台中市勞工局提供
台中市政府裝修「台中就業服務站」工程昨天開工，預計年底營運，無縫接軌提供民眾就業服務。圖／台中市勞工局提供

台中市勞工局長張大春今天說，台中市政府今年底委辦台中就業服務中心業務，市府選定距離原址不到兩百公尺的中區市府路中華電信大樓新址裝修，更名為「台中就業服務站」，裝修工程昨天開工，預計年底營運，無縫接軌提供民眾就業服務。

張大春說明，台中市轄內有豐原、沙鹿、台中就業中心，市府分別在2016年及2019年分階段接受勞動部委辦豐原及沙鹿就業服務站，近期獲勞動部核定新增委辦台中就服站，未來市府就業服務據點，包括就業服務站及就業服務台，將從原本的23處據點擴增至27處。

裝修工程開工的勞動署中彰投分署副分署長劉秀貞說，中就業中心過去每年服務案量為全國前三名，原址使用近50年，因受空間限制每年僅能逐步改善，感謝市府尋覓新址並做妥善規劃，相信完工後可給市民更舒適的洽公環境。

台中郵局副局長王月珍說，未來將與勞工局台中就業服務站成為鄰居，相信搬遷後能為街區帶來更多活力，共同為民眾提供更好服務。

張大春說明，因台中就業服務中心原址另有規劃，市府基於民眾使用習慣、洽公便利，擇定附近的中華電信大樓做為台中就服站新址，已請施工廠商須登錄「金安心工程計畫」，遵守並落實勞工職業安全防護措施。新址將提供更寬敞的空間，並具有無障礙設施，提供市民更便利的一站式就業服務。

張大春 台中市 勞動部

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